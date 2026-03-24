Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

NetApp e Commvault promuovono la resilienza informatica con un'alleanza strategica

AA

NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda delle infrastrutture intelligenti dei dati, e Commvault (NASDAQ: CVLT), un leader nella resilienza integrata su scala aziendale, oggi ha annunciato un'alleanza strategica per offrire una potente soluzione integrata per la protezione dei dati aziendali e la resilienza informatica. La soluzione integrata permette la resilienza, la sicurezza e il recupero rapido dei dati per i clienti in tutti gli ambienti fisici e su cloud, dando alle organizzazioni la sicurezza che i propri dati sono sempre disponibili, immutabili e recuperabili.

“Questa collaborazione rafforza la leadership di NetApp e Commvault nel mercato in rapida evoluzione della resilienza informatica e della protezione dei dati”, ha dichiarato Dallas Olson, Direttore commerciale presso NetApp.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Kenya Hayes
NetApp
kenya.hayes@netapp.com

Kevin Komiega
Commvault
kkomiega@commvault.com

Contatto per gli investitori:
Kris Newton
NetApp
kris.newton@netapp.com

Michael J. Melnyk, CFA
Commvault
mmelnyk@commvault.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario