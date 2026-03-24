NetApp e Commvault promuovono la resilienza informatica con un'alleanza strategica

NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda delle infrastrutture intelligenti dei dati, e Commvault (NASDAQ: CVLT), un leader nella resilienza integrata su scala aziendale, oggi ha annunciato un'alleanza strategica per offrire una potente soluzione integrata per la protezione dei dati aziendali e la resilienza informatica. La soluzione integrata permette la resilienza, la sicurezza e il recupero rapido dei dati per i clienti in tutti gli ambienti fisici e su cloud, dando alle organizzazioni la sicurezza che i propri dati sono sempre disponibili, immutabili e recuperabili.

“Questa collaborazione rafforza la leadership di NetApp e Commvault nel mercato in rapida evoluzione della resilienza informatica e della protezione dei dati”, ha dichiarato Dallas Olson, Direttore commerciale presso NetApp.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260324324711/it/

Contatto per i media:

Kenya Hayes

NetApp

kenya.hayes@netapp.com

Kevin Komiega

Commvault

kkomiega@commvault.com

Contatto per gli investitori:

Kris Newton

NetApp

kris.newton@netapp.com

Michael J. Melnyk, CFA

Commvault

mmelnyk@commvault.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire