NetApp e Commvault promuovono la resilienza informatica con un'alleanza strategica
NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda delle infrastrutture intelligenti dei dati, e Commvault (NASDAQ: CVLT), un leader nella resilienza integrata su scala aziendale, oggi ha annunciato un'alleanza strategica per offrire una potente soluzione integrata per la protezione dei dati aziendali e la resilienza informatica. La soluzione integrata permette la resilienza, la sicurezza e il recupero rapido dei dati per i clienti in tutti gli ambienti fisici e su cloud, dando alle organizzazioni la sicurezza che i propri dati sono sempre disponibili, immutabili e recuperabili.
“Questa collaborazione rafforza la leadership di NetApp e Commvault nel mercato in rapida evoluzione della resilienza informatica e della protezione dei dati”, ha dichiarato Dallas Olson, Direttore commerciale presso NetApp.
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Contatto per i media:
Kenya Hayes
NetApp
kenya.hayes@netapp.com
Kevin Komiega
Commvault
kkomiega@commvault.com
Contatto per gli investitori:
Kris Newton
NetApp
kris.newton@netapp.com
Michael J. Melnyk, CFA
Commvault
mmelnyk@commvault.com
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