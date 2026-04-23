Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

NetApp consolida la collaborazione con Google Cloud nel settore dello storage unificato su Google Cloud per file e blocchi

AA

NetApp ® (NASDAQ: NTAP), l'azienda attiva nelle infrastrutture dati intelligenti, oggi ha condiviso le ultime novità in termini di innovazioni che aiutano i clienti a sfruttare al meglio i dati aziendali sfruttando i vantaggi dell'AI grazie a Google Cloud.

Per l'AI, le aziende puntano a servirsi dei dati di cui dispongono già, ma spostarli e gestirli tra ambienti diversi è complesso, lento e costoso. NetApp semplifica questo processo sfruttando Google Cloud; con Google Cloud NetApp Volumes, i clienti possono eseguire applicazioni a livello enterprise, database e carichi di lavoro AI nel cloud, senza necessità di riprogettare o ricostruire gli ambienti utilizzati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto con i media:
Kenya Hayes
NetApp
kenya.hayes@netapp.com

Contatto con gli investitori:
Kris Newton
NetApp
kris.newton@netapp.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario