NetApp consolida la collaborazione con Google Cloud nel settore dello storage unificato su Google Cloud per file e blocchi

NetApp ® (NASDAQ: NTAP), l'azienda attiva nelle infrastrutture dati intelligenti, oggi ha condiviso le ultime novità in termini di innovazioni che aiutano i clienti a sfruttare al meglio i dati aziendali sfruttando i vantaggi dell'AI grazie a Google Cloud.

Per l'AI, le aziende puntano a servirsi dei dati di cui dispongono già, ma spostarli e gestirli tra ambienti diversi è complesso, lento e costoso. NetApp semplifica questo processo sfruttando Google Cloud; con Google Cloud NetApp Volumes, i clienti possono eseguire applicazioni a livello enterprise, database e carichi di lavoro AI nel cloud, senza necessità di riprogettare o ricostruire gli ambienti utilizzati.

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