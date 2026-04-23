NetApp consolida la collaborazione con Google Cloud nel settore dello storage unificato su Google Cloud per file e blocchi
NetApp ® (NASDAQ: NTAP), l'azienda attiva nelle infrastrutture dati intelligenti, oggi ha condiviso le ultime novità in termini di innovazioni che aiutano i clienti a sfruttare al meglio i dati aziendali sfruttando i vantaggi dell'AI grazie a Google Cloud.
Per l'AI, le aziende puntano a servirsi dei dati di cui dispongono già, ma spostarli e gestirli tra ambienti diversi è complesso, lento e costoso. NetApp semplifica questo processo sfruttando Google Cloud; con Google Cloud NetApp Volumes, i clienti possono eseguire applicazioni a livello enterprise, database e carichi di lavoro AI nel cloud, senza necessità di riprogettare o ricostruire gli ambienti utilizzati.
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