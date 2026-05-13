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NetApp collabora con Red Hat per aiutare a promuovere la protezione dei dati e ampliare per implementazioni di Red Hat OpenShift

NetApp ® (NASDAQ: NTAP), azienda specializzata in infrastrutture dati intelligenti, oggi ha annunciato nuove funzionalità di gestione dei dati di NetApp ottimizzate per Red Hat OpenShift che consentono livelli avanzati di resilienza e dimensioni per ambienti virtualizzati, in sede e sul cloud. Gli aggiornamenti migliorano la velocità e la prevedibilità delle operazioni di backup, ripristino e gestione quotidiana, consentendo ai clienti di migrare, scalare e gestire ambienti di macchine virtuali (VM) e container per favorire l'innovazione e l'agilità con maggiore sicurezza.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Kenya Hayes
NetApp
kenya.hayes@netapp.com

Contatto per gli investitori:
Kris Newton
NetApp
kris.newton@netapp.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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