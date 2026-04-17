NetApp collabora con Google Cloud per potenziare l'infrastruttura dei dati per il Distributed Cloud

NetApp® (NASDAQ: NTAP), la società di infrastrutture dati intelligenti, oggi ha annunciato che amplierà la collaborazione con Google Cloud con un accordo aziendale quadriennale per accelerare la distribuzione di soluzioni di archiviazione NetApp nel Google Distributed Cloud air-gapped (GDC), la piattaforma cloud sovrana di Google fornita da World Wide Technology (WWT). La piattaforma dati NetApp, all’interno di questa soluzione di cloud privato full-stack e air-gapped, offre la sicurezza integrata di cui le organizzazioni hanno bisogno per gestire informazioni sensibili e soddisfare i requisiti di sovranità dei dati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260416355786/it/

Contatto per i media:

Kenya Hayes

NetApp

kenya.hayes@netapp.com

Contatto per gli investitori:

Kris Newton

NetApp

kris.newton@netapp.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire