NetApp accelera il ritmo nella leadership dell'AI con NVIDIA
NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda delle infrastrutture intelligenti dei dati, oggi ha annunciato i miglioramenti alla sua piattaforma di dati di livello aziendale, che consente ai clienti di rimuovere gli ostacoli all'innovazione dell'intelligenza artificiale. Oltre a supportare le ultime novità di NVIDIA annunciate al GTC, NetApp sta lanciando NetApp AI Data Engine (AIDE), uno stack di piattaforme di AI sicuro e unificato, progettato in collaborazione con NVIDIA e integrato con la progettazione di riferimento NVIDIA AI Data Platform .
Una sfida fondamentale per l'AI permette alle aziende di scoprire, comprendere e gestire i dati che detengono nei propri archivi dati globali.
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Contatto per gli investitori:
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NetApp
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