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NetApp accelera il ritmo nella leadership dell'AI con NVIDIA

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NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda delle infrastrutture intelligenti dei dati, oggi ha annunciato i miglioramenti alla sua piattaforma di dati di livello aziendale, che consente ai clienti di rimuovere gli ostacoli all'innovazione dell'intelligenza artificiale. Oltre a supportare le ultime novità di NVIDIA annunciate al GTC, NetApp sta lanciando NetApp AI Data Engine (AIDE), uno stack di piattaforme di AI sicuro e unificato, progettato in collaborazione con NVIDIA e integrato con la progettazione di riferimento NVIDIA AI Data Platform .

Una sfida fondamentale per l'AI permette alle aziende di scoprire, comprendere e gestire i dati che detengono nei propri archivi dati globali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Kenya Hayes
NetApp
kenya.hayes@netapp.com

Contatto per gli investitori:
Kris Newton
NetApp
kris.newton@netapp.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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