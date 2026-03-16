NetApp accelera il ritmo nella leadership dell'AI con NVIDIA

NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda delle infrastrutture intelligenti dei dati, oggi ha annunciato i miglioramenti alla sua piattaforma di dati di livello aziendale, che consente ai clienti di rimuovere gli ostacoli all'innovazione dell'intelligenza artificiale. Oltre a supportare le ultime novità di NVIDIA annunciate al GTC, NetApp sta lanciando NetApp AI Data Engine (AIDE), uno stack di piattaforme di AI sicuro e unificato, progettato in collaborazione con NVIDIA e integrato con la progettazione di riferimento NVIDIA AI Data Platform .

Una sfida fondamentale per l'AI permette alle aziende di scoprire, comprendere e gestire i dati che detengono nei propri archivi dati globali.

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