NelsonHall riconosce LTM come Leader nella categoria GenAI & Process Automation for Banking

LTM , il partner di Business Creativity per le aziende più grandi al mondo, è stata riconosciuta come un Leader nel segmento di mercato "Overall" nella Valutazione NEAT di NelsonHall per la GenAI & Process Automation in Banking 2025.

Nello schema NEAT, i Leaders sono fornitori che dimostrano un'elevata capacità rispetto ai colleghi di fornire vantaggi immediati ai clienti, rispondendo nel contempo ai requisiti di clienti futuri. Il riconoscimento posiziona LTM tra i fornitori più performanti valutati per la loro capacità di fornire immediato impatto commerciale e capacità innovativa a lungo termine nei servizi di GenAI (intelligenza artificiale generativa) e di automazione dei processi per il settore bancario.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260302709557/it/

Contatto per i media: Gitanjali Sreepal | gitanjali.sreepal@ltm.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire