Nel 2026 riprenderà a crescere la tecnologia dei prodotti di largo consumo, con lo spostamento della domanda verso l'Europa e l'area MEA

NielsenIQ (NYSE:NIQ), leader globale nell'intelligence sui beni di largo consumo, oggi ha pubblicato le sue previsioni di mercato 2026 relative ai beni tecnologici e durevoli (T&D) di largo consumo . In collaborazione con la Consumer Technology Association (CTA), per il 2026 NIQ prevede una stabilizzazione delle vendite globali nel comparto T&D, dopo un 2025 solido. Il settore dovrebbe chiudere il 2025 a circa 1,3 trilioni di dollari, con un rialzo del 3% rispetto al 2024, mentre per il 2026 il valore complessivo delle vendite dovrebbe mantenersi stabile, con un andamento previsto pari allo -0,4% annuo.

