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Neat e Visa collaborano per modernizzare le assicurazioni e i servizi di assistenza legati alle carte di credito in Europa

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Neat, azienda europea di InsurTech leader nel settore delle funzionalità assicurative integrate, e Visa, un leader mondiale nei pagamenti digitali, hanno annunciato una collaborazione strategica per migliorare i servizi di assicurazione e assistenza sanitaria integrati nelle carte Visa.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260413498700/it/

Grazie a questa collaborazione, i titolari di carte Visa avranno accesso a nuove funzionalità assicurative innovative, offrendo maggiore trasparenza sulle protezioni, sui processi di gestione dei sinistri digitalmente potenziati e la possibilità di personalizzare le coperture assicurative in base alle esigenze degli utenti utilizzando informazioni basate sull'intelligenza artificiale. La collaborazione verrà lanciata in Francia nell'ambito del programma assicurativo integrato nelle carte già consolidato, che copre oltre 25 milioni di titolari di carte Visa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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