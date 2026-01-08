Natus Sensory nomina Arne Boye Nielsen nel consiglio di amministrazione

Natus Sensory, leader globale nelle soluzioni sensoriali e diagnostiche, oggi ha annunciato la nomina di Arne Boye Nielsen nel proprio CdA, con effetto a partire dal 1 gennaio 2026.

Arne Boye Nielsen

Arne apporta un'esperienza più che trentennale, a livello di alta dirigenza, nella tecnologia diagnostica e medicale, in particolare come presidente di Demant Diagnostics, di cui ha fondato e sviluppato l'attività nel corso di oltre trent'anni. Nel corso di questo mandato, Arne ha svolto un ruolo basilare nel plasmare la strategia a lungo termine, l'espansione del portafoglio e la crescita internazionale di Demant Diagnostics, fattori che hanno consentito all'azienda di trasformarsi in pilastro della presenza di Demant nel settore globale della salute.

In aggiunta al background come direttore esecutivo, Arne apporta una vasta esperienza maturata nei consigli di amministrazione; la sua approfondita competenza nei settori della diagnostica, della governance e della creazione di valore rafforzerà ulteriormente il CdA di Natus Sensory, che prosegue nella propria strategia di crescita e innovazione.

Visione strategica, approfondita competenza nel settore e dimostrate capacità di leadership

"Siamo lieti di dare il benvenuto ad Arne nel Consiglio di Amministrazione di Natus Sensory. La sua visione strategica, l'approfondita competenza nel settore e le dimostrate capacità di leadership nel generare un impatto globale ne fanno il partner ideale per continuare a espandere la nostra innovazione e supportare i clienti a livello internazionale. Le idee di Arne saranno uno strumento impagabile per consolidare il successo e perseguire l'eccellenza della nostra azienda", è il commento di Matthias Weber, presidente del consiglio di amministrazione di Natus Sensory.

"Sono onorato di entrare a far parte del CdA di Natus Sensory in un momento così entusiasmante del percorso di crescita dell'azienda. Sono pronto a collaborare con il consiglio di amministrazione e con il team dirigenziale per sostenere la missione di Natus Sensory e contribuire al suo successo strategico a lungo termine", ha sottolineato Arne Boye Nielsen.

Informazioni su Natus Sensory

Natus Sensory è tra i leader mondiali nelle soluzioni per la valutazione, il fitting e il monitoraggio nei settori dell'udito, dell'equilibrio, della vista e dell'assistenza neonatale, contribuendo in modo significativo alla cura dei pazienti. Forti di una tradizione di innovazione rivoluzionaria, ci impegniamo a migliorare i risultati per i pazienti e a supportare il lavoro quotidiano degli operatori sanitari. Al centro della nostra innovazione c'è l'impegno verso l'ascolto dei medici, per garantire la rispondenza di ogni prodotto alle sfide del mondo reale; le nostre soluzioni sono note per la facilità d'uso, l'affidabilità e la sicurezza. Oltre alle linee di prodotti, Natus Sensory offre formazione e aggiornamento completi, e fornisce ai medici le conoscenze e il supporto necessari per un'assistenza di livello eccezionale.

Contatto per ulteriori informazioni:

Catherine Conlon

Marketing e comunicazioni globali

+45 22 36 40 52

Catherine.conlon@natus.com





