Nasce Xsolla Agency per supportare i creatori in ambito di proprietà intellettuale associata all'intrattenimento

Xsolla, un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi, oggi ha lanciato Xsolla Agency, un servizio completo che connette gli sviluppatori di giochi alla proprietà intellettuale (IP) premium associata all'intrattenimento. L'offerta integrata affronta le sfide critiche per i creatori di giochi: l'accesso a IP di livello mondiale, le capacità globali di monetizzazione e l'infrastruttura operativa necessaria per gestire attività sostenibili.

Xsolla Agency semplifica l'accesso alle licenze associate all'intrattenimento attraverso negoziazioni condotte da esperti e rapporti industriali, offrendo accordi economici, incentrati sulla monetizzazione, strutturati per ottenere il massimo ROI (ritorno economico dell'investimento). Le collaborazioni strategiche di IP aumentano la visibilità, riducono i costi di acquisizione di utenti e incrementano la spesa dei giocatori attraverso eventi LiveOps a forte impatto e campagne promozionali.

Il servizio si basa sulla stessa infrastruttura commerciale che supporta oltre 1.500 sviluppatori di giochi in più di 200 aree geografiche, compresi pagamenti globali che offrono oltre 1.000 metodi di pagamento, distribuzione e abilitazione della piattaforma e strumenti incentrati sui creatori per i dati, la prevenzione delle frodi e il supporto alla conformità.

"Abbiamo realizzato l'infrastruttura per risolvere i problemi commerciali per i creatori e gli sviluppatori di giochi", ha dichiarato Chris Hewish, Presidente di Xsolla. "Ora stiamo estendendo queste competenze per portare l'IP associata all'intrattenimento agli sviluppatori di giochi, fornendo agli studi di ogni dimensione gli strumenti per far crescere il proprio pubblico e i propri ricavi".

Per gli sviluppatori di giochi, questo significa che Xsolla semplifica l'accesso alle licenze associate all'intrattenimento attraverso negoziazioni guidate da esperti e relazioni con il settore, con il sostegno dell'infrastruttura commerciale globale necessaria per massimizzare il valore di ogni collaborazione di IP.

Xsolla Agency offre:

Licenze di proprietà intellettuale per i videogiochi associate all'intrattenimento

Licenze di IP premium individuate attraverso negoziazioni condotte da esperti con relazioni consolidate nel settore dell'intrattenimento

Accordi economici, incentrati sulla monetizzazione strutturati per un ROI massimo, non solo esposizione del brand

Operazioni semplificate che rendono possibile l'ottenimento di licenze, un processo tradizionalmente complesso, costoso e inaccessibile

Collaborazioni strategiche in ambito di IP che aumentano la visibilità, abbattono i costi di acquisizione utenti e promuovono una spesa maggiore da parte dei giocatori attraverso eventi LiveOps e campagne promozionali a forte impatto

Un'infrastruttura commerciale globale per gli sviluppatori di giochi che mirano a integrare l'IP associata all'intrattenimento

Elaborazione di pagamenti in oltre 200 aree geografiche con più di 1.000 metodi di pagamento, che consentono ai creatori di monetizzare i contenuti a livello globale e generare flussi di ricavi sostenibili

Distribuzione e abilitazione delle piattaforme che aiutano i creatori a raggiungere i giocatori direttamente, riducendo la dipendenza dalla piattaforma, mantenendo al contempo il controllo sui contenuti, sulle relazioni con il pubblico e sulle strategie di monetizzazione

Strumenti incentrati sull'autore, dati, prevenzione delle frodi e supporto alla conformità sono progettati per ridurre l'attrito e permettere ai creatori di concentrarsi sul proprio lavoro

I servizi operativi sono ora disponibili a registi e musicisti

Competenza nel settore e minore rischio

Per gli sviluppatori di giochi: tariffe di mercato reali e condizioni contrattuali flessibili di IP associata all'intrattenimento, strutturate per ottenere il massimo ROI e un vero impatto sui ricavi

Per tutti i creatori: team esperti che gestiscono negoziazioni complesse, documenti legali e sfide operative per garantire che tutto sia sicuro, equo e redditizio

Infrastruttura commerciale che elimina le barriere tradizionali incontrate dai creatori indipendenti e dagli studi di medie dimensioni

Nuove opportunità nell'ecosistema dei creatori

Sviluppatori di giochi: maggiore visibilità, minori costi di acquisizione e maggiore spesa dei giocatori attraverso IP su licenza

Hollywood, registi e musicisti: portata globale, accesso a un diversi tipi di pubblico e monetizzazione sostenibile senza creare infrastrutture complesse in-house

Tutti i creatori: maggiore controllo, meno dipendenza dalle piattaforme e concentrazione sulla creazione, mentre Xsolla gestisce il back-office

Gli sviluppatori di giochi interessati alle licenze di IP associate all'intrattenimento e i creatori in ambito di film e musica interessati nell'infrastruttura commerciale globale sono invitati a contattare il team Xsolla all'indirizzo xsolla.pro/agency

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che vanta una serie robusta di strumenti e che aiutano gli sviluppatori a risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche del settore dei videogame. Dagli indie ai colossi del settore, le aziende si alleano con Xsolla per usufruire di un aiuto nelle fasi di finanziamento, distribuzione, commercializzazione e monetizzazione dei videogiochi. Fiduciosa nel futuro dei videogame, Xsolla persegue con risolutezza la propria missione: riunire le opportunità e rendere nuove risorse disponibili a ciclo continuo ai creatori del settore. Nata a Los Angeles, California, dove ha la sede, Xsolla opera come agente commerciale e ha aiutato oltre 1.500 sviluppatori di giochi a raggiungere più giocatori e a far crescere le proprie attività a livello internazionale. Con più strade verso i profitti e più modi per vincere, gli sviluppatori dispongono di tutto il necessario per godersi la partita.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com

