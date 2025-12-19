Nasce Syremis Therapeutics: un investimento da 165 milioni di dollari per lo sviluppo di farmaci best in class mirati al trattamento della salute mentale
Syremis Therapeutics, azienda biofarmaceutica di fase clinica impegnata nello sviluppo di nuovi farmaci mirati a un forte impatto sul trattamento della salute mentale, oggi ha annunciato di avere iniziato le attività a seguito di un finanziamento da 165 milioni di dollari USA.
