Nadia Karkar entra a far parte di 500 Global come socio amministratore

500 Global oggi ha annunciato la nomina di Nadia Karkar a Socio amministratore, mentre l'azienda amplia la sua piattaforma di investimento globale. La nomina di Nadia fa seguito al recente annuncio della nomina di Atul Mehta, ex Direttore degli investimenti della International Finance Corporation, al CdA di 500 Global, e riflette il costante rafforzamento della leadership e delle capacità dell'azienda necessarie per realizzare la sua prossima fase di crescita globale.

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Nadia Karkar Joins 500 Global as Managing Partner

Nadia entra in azienda da TPG Rise, la piattaforma di investimento da 31 miliardi di dollari di TPG Inc., dove ha recentemente servito come Responsabile di sviluppo aziendale, responsabile dell'innovazione dei prodotti, delle partnership strategiche e dello sviluppo aziendale.

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