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Nadia Karkar entra a far parte di 500 Global come socio amministratore

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500 Global oggi ha annunciato la nomina di Nadia Karkar a Socio amministratore, mentre l'azienda amplia la sua piattaforma di investimento globale. La nomina di Nadia fa seguito al recente annuncio della nomina di Atul Mehta, ex Direttore degli investimenti della International Finance Corporation, al CdA di 500 Global, e riflette il costante rafforzamento della leadership e delle capacità dell'azienda necessarie per realizzare la sua prossima fase di crescita globale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260407056927/it/

Nadia Karkar Joins 500 Global as Managing Partner

Nadia Karkar Joins 500 Global as Managing Partner

Nadia entra in azienda da TPG Rise, la piattaforma di investimento da 31 miliardi di dollari di TPG Inc., dove ha recentemente servito come Responsabile di sviluppo aziendale, responsabile dell'innovazione dei prodotti, delle partnership strategiche e dello sviluppo aziendale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Relazioni con i media al 500 Global
press@500.co



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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