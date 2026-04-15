Nacubactam di Meiji Seika Pharma verrà menzionato in 10 presentazioni al ESCMID Global 2026, assieme ai risultati del trial di fase III Integral-2

Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (con sede a Tokyo; Presidente e Direttore rappresentativo: Toshiaki Nagasato) oggi ha reso noto che al ESCMID Global 2026, che si terrà dal 17 al 21 aprile 2026, presenterà un totale di dieci studi sul suo nuovo inibitore della β-lattamasi nacubactam (codice di sviluppo: OP0595), per il quale è in corso di esame in Giappone una domanda di autorizzazione alla produzione e alla commercializzazione. Le presentazioni comprendono risultati provenienti da Integral-2, uno studio clinico internazionale, multicentrico, di fase III in pazienti affetti da infezioni da enterobatteri resistenti ai carbapenemi (CRE).

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Meiji Seika Pharma Co., Ltd.

Hayato Okade

Project Manager, Nacubactam

pr-pharma@meiji.com





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