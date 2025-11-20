Myonex annuncia la nomina di Greg Lavin ad amministratore delegato

Myonex ® , una prestigiosa azienda che offre servizi commerciali e sviluppa soluzioni integrate per la fornitura di materiali per studi clinici a livello globale, oggi ha annunciato che Greg Lavin, direttore finanziario, assumerà il ruolo di amministratore delegato a partire dal 1° gennaio 2026. Dirigente di lunga esperienza nel settore dei servizi farmaceutici – con incarichi di rilievo presso organizzazioni di ricerca clinica, servizi preclinici e di laboratorio nonché analisi dei dati sanitari – Lavin subentra a James Lovett, che va in pensione ma rimarrà nel consiglio di amministrazione per offrire indicazioni strategiche.

