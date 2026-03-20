MUSASHI JAPAN by TAIMATSU lancia “Road to Shogun” – Un viaggio attraverso l'artigianato e la scoperta

Musashi Japan by TAIMATSU Co., Ltd., un marchio giapponese contemporaneo di coltelleria radicato nello spirito dell'artigianato e dell'armonia culturale, ha annunciato la sua ultima campagna di esperienze: “Road to Shogun.”

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Progettato per essere ad oggi il percorso clienti più ambizioso del marchio, la campagna invita i visitatori a esplorare la partecipazione nei negozi Musashi Japane e a scoprire le tradizioni, la cultura e l'artigianato che ispirano il marchio.

Ispirato dal percorso verso la maestria, l'esperienza invita i partecipanti ad avanzare attraverso una serie di tappe mentre visitano i negozi e sbloccano premi che rendono omaggio a elementi della cultura giapponese di tutti i giorni.

Per Musashi Japan, l'artigianato non è solo una questione di prodotto finale, ma è anche il percorso intrapreso per raggiungere la maestria. The Road to Shogun riflette questa filosofia guidando i clienti in un viaggio che riflette la passione, la curiosità e il progresso presenti nel tradizionale artigianato giapponese.

I partecipanti iniziano il loro percorso registrandosi nel Journey Map della campagna o ricevendo una brochure della campagna in punti vendita selezionati. Ogni visita nei punti vendita viene registrata mediante scansione del QR code e questo fa avanzare il percorso sulla Road to Shogun.

Il percorso si svolge in cinque tappe, ognuno caratterizzato da un premio ispirato alla cultura giapponese:

Prima tappa – Pacchetto di adesivi

Un simbolo del primo passo del partecipante per diventare uno shogun.

Seconda tappa – Tenugui originale Musashi Japan

Un tradizionale tenugui giapponese, un sottile rettangolo di stoffa di cotone impiegato in diversi usi quotidiani.

Terza tappa – Chochin originale Musashi Japan

Una tradizionale chochin, l'iconica lanterna di carta giapponese storicamente utilizzata per illuminare e per decorare.

Quarta tappa – Costume da festival Musashi Japan

Il tradizionale costume da festival ufficiale Musashi Japan, che consiste in una giacca e un copricapo happi ispirati ai classici costumi per i festival giapponesi.

Quinta tappa – Premier Prize

I partecipanti che completano il percorso ricevono il Premier Prize: una stampa originale ukiyo-e commissionata esclusivamente per Musashi Japan. Creata da un artista giapponese nel tradizionale stile ukiyo-e, l'opera d'arte rende omaggio all'artigianato giapponese e alla tradizione culturale alla base dei coltelli Musashi Japan.

Oltre ai premi ad ogni tappa, con una spesa minima di 100.000 yen nei punti vendita, i clienti riceveranno una stampa emaki realizzata esclusivamente per Musashi Japan, ispirata ai tradizionali cartigli illustrati che raffigurano artigiani al lavoro e scene di vita giapponese.

La campagna è aperta a tutti i clienti che visitano i negozi che partecipano all'iniziativa. Una volta raggiunto una tappa, i premi possono essere ritirati nei punti vendita, mostrando il progresso raggiunto al personale Musashi Japan. I partecipanti possono raccogliere tutti i premi ottenuti durante il percorso ma hanno diritto a ricevere ogni premio una sola volta.

“Il percorso verso la maestria non consiste mai in un solo passo. È un percorso creato dall'esplorazione, dalla passione e dal rispetto per l'artigianato. Road to Shogun invita i nostri clienti a condividere con noi questo percorso”.

Informazioni su MUSASHI JAPAN by TAIMATSU

Musashi Japan unisce le tradizionali tecniche metallurgiche giapponesi con un design moderno, creando coltelli che incarnano precisione, equilibrio e semplicità estetica. Ogni lama rappresenta lo spirito dell'artigianato giapponese: eterno, disciplinato e raffinatissimo.

Per maggiori informazioni, visitare: https://www.musashihamono.com/pages/road-to-shogun-campaign

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Contatto per i media

TAIMATSU Co., Ltd.

Email: help@tai-matsu.jp





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