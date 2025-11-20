Murata nominata "Top Innovator" per la sua tecnologia USCD che migliora i sistemi ADAS in qualsiasi condizione metereologica

Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) è stata selezionata come Top Innovator nella categoria "Digitale" ai CLEPA Innovation Awards . Il riconoscimento premia la tecnologia UltraSonic Clearing Device (USCD) di Murata, attualmente in fase di sviluppo, il cui intento è aumentare l'efficacia delle telecamere e dei sensori utilizzati nei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e nelle applicazioni di guida autonoma, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

Nonostante le attuali tecnologie delle telecamere e dei sensori spesso richiedano condizioni operative ideali, le loro prestazioni possono essere compromesse da pioggia, nebbia, polvere, ghiaccio e neve. La tecnologia USCD di Murata affronta questa sfida utilizzando vibrazioni ultrasoniche per disperdere l'acqua e rimuovere i detriti dall'obiettivo della telecamera e dal sensore, mantenendo la visibilità.

Aya Tonooka, Murata Electronics Europe B.V., Wegalaan 2, 2132 JC, Hoofddorp, Paesi Bassi

Tel: +44 01252 772179

E-mail: atonooka@murata.com





