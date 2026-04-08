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Murata avvia la produzione di massa di sette MLCC per il settore automobilistico con le migliori capacità al mondo in termini di tensione nominale e dimensioni, per garantire il funzionamento stabile dei sistemi di bordo e una maggiore...

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[Murata Manufacturing Co., Ltd.] Seven automotive MLCCs

[Murata Manufacturing Co., Ltd.] Seven automotive MLCCs

Murata avvia la produzione di massa di sette MLCC per il settore automobilistico con le migliori capacità al mondo in termini di tensione nominale e dimensioni, per garantire il funzionamento stabile dei sistemi di bordo e una maggiore flessibilità di progettazione

 

Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) ha avviato la produzione di massa di sette condensatori ceramici multistrato (MLCC) AEC-Q200 che forniscono la più grande capacità al mondo per una determinata tensione nominale e dimensione*, a supporto del funzionamento stabile dei sistemi di bordo e maggiore flessibilità di progettazione. Cinque parti nella serie GCM sono classificate a 2,5-4 Vdc, mirando a circuiti IC periferici in sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e applicazioni di guida autonoma (AD). Gli altri due MLCC hanno una tensione nominale di 25 Vdc per applicazioni di linea elettrica a bordo dei veicoli.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per maggiori informazioni, contattare:
Murata Manufacturing Co., Ltd.
Mai Nishikawa, prsec_mmc@murata.com
Divisione Comunicazioni Aziendali



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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