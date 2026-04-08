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[Murata Manufacturing Co., Ltd.] Seven automotive MLCCs

Murata avvia la produzione di massa di sette MLCC per il settore automobilistico con le migliori capacità al mondo in termini di tensione nominale e dimensioni, per garantire il funzionamento stabile dei sistemi di bordo e una maggiore flessibilità di progettazione

Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) ha avviato la produzione di massa di sette condensatori ceramici multistrato (MLCC) AEC-Q200 che forniscono la più grande capacità al mondo per una determinata tensione nominale e dimensione*, a supporto del funzionamento stabile dei sistemi di bordo e maggiore flessibilità di progettazione. Cinque parti nella serie GCM sono classificate a 2,5-4 Vdc, mirando a circuiti IC periferici in sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e applicazioni di guida autonoma (AD). Gli altri due MLCC hanno una tensione nominale di 25 Vdc per applicazioni di linea elettrica a bordo dei veicoli.

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Murata Manufacturing Co., Ltd.

Mai Nishikawa, prsec_mmc@murata.com

Divisione Comunicazioni Aziendali





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