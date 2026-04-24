MUNDYS ESERCITA IL DIRITTO DI ACQUISTARE FINO AL 25,0% DEL CAPITALE SOCIALE E AL 29,9% DEI DIRITTI DI VOTO DI GETLINK

Facendo seguito ai comunicati diffusi il 31 marzo 2026 e il 13 aprile 2026, Mundys 1 ha interamente esercitato il diritto di incrementare la propria partecipazione in Getlink fino al 25,0% del capitale sociale e al 29,9% dei diritti di voto 2 .

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Il Gruppo Mundys, controllato da Edizione e con Blackstone come secondo azionista, gestisce concessioni autostradali e aeroportuali e fornisce servizi di mobilità. Il Gruppo è presente in 24 Paesi, con la Francia che rappresenta il suo primo mercato, contribuendo per il 28% all’EBITDA nel 2025 sui risultati consolidati. In termini occupazionali, circa 6.000 dipendenti lavorano per il Gruppo in Francia.

Da quando Mundys opera nel paese, ha investito in società infrastrutturali francesi circa 11 miliardi di euro. Oltre a Getlink, gli asset del Gruppo in Francia comprendono le concessioni autostradali SANEF, SAPN e A63 (gestite tramite Abertis), nonché Aéroports de la Côte d’Azur (ACA), che gestisce l’aeroporto di Nizza, il secondo aeroporto di Francia per traffico. Il Gruppo opera secondo un approccio strategico fortemente orientato alla sostenibilità, guidato da un Piano di Azione Climatica. Gli obiettivi di sostenibilità sono misurati e certificati, rafforzando l’impegno del Gruppo a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2040.

Mundys S.p.A. è un emittente italiano di titoli di debito nell’ambito del proprio programma Euro Medium Term Note da 5.000.000.000 di euro (le “Notes”), ammessi alla negoziazione sul mercato regolamentato dell’Irish Stock Exchange plc, operante come Euronext Dublin, e negoziati sul relativo mercato regolamentato.

Il presente comunicato è diffuso dall’Emittente e fa seguito a precedenti comunicati che contenevano informazioni privilegiate o informazioni suscettibili di essere considerate come tali ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (“Market Abuse Regulation”) ed è pubblicato conformemente agli obblighi previsti dall’articolo 17 del medesimo regolamento.

Ai fini del MAR e dell’articolo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055, il presente comunicato è emesso dall’Ing. Tiziano Ceccarani, Chief Financial Officer di Mundys S.p.A.

1 Per il tramite della propria controllata detenuta al 100%, Aero 1 Global & International S.à r.l., (“Aero 1”).

2 In conformità con i precedenti comunicati, l’esercizio da parte di Aero 1 del proprio diritto di aumentare la propria partecipazione nel capitale sociale di Getlink fino a un ulteriore 6,0% rientra nella seconda tranche dei contratti di total return swap stipulati da Aero 1 con intermediari di investimento in data 31 marzo 2026. L’esercizio era subordinato all’autorizzazione del Governo del Regno Unito ai sensi del National Security and Investment Act 2021 comunicata il 13 aprile 2026.

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