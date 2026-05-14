Multi-Color Corporation conclude con successo la ristrutturazione finanziaria completa

La ristrutturazione prestabilita della Società ha consentito di ridurre l’indebitamento netto di circa 3,8 miliardi di dollari, di diminuire gli oneri finanziari annualizzati in contanti di oltre 330 milioni di dollari e di prorogare le scadenze del debito a lungo termine fino al 2033. Oltre il 99% degli azionisti con diritto di voto ha votato a favore dell'accettazione del Piano di riorganizzazione di MCC. All'uscita dal piano di ristrutturazione, MCC ha inoltre ricevuto un importante investimento azionario di 889 milioni di dollari, sotto forma di azioni ordinarie e privilegiate, da parte di CD&R e di un gruppo di creditori garantiti esistenti di MCC, al fine di sostenere la crescita e gli investimenti a lungo termine dell'azienda.

"Oggi segna un traguardo importante per MCC, nonché per i nostri clienti, colleghi e partners che ci hanno sostenuti per tutta la durata del processo”, ha dichiarato Rmaile, Presidente e AD di MCC. “Negli ultimi mesi, abbiamo continuato a servire diligentemente e a conquistare nuovi clienti, raffinato le nostre attività, e ora, con un bilancio notevolmente più solido, disponiamo della base finanziaria necessaria per accelerare gli investimenti nelle capacità che ci rendono il partner globale per le soluzioni di etichettatura innovative, di fascia alta nelle verticali. Apriamo questo nuovo capitolo concentrati sulla promozione di una crescita redditizia, aumentando l'eccellenza operativa e investendo nelle nostre persone e cultura mentre lavoriamo per offrire un valore sostenibile per tutti gli interessati".

Con la conclusione della ristrutturazione finanziaria, CD&R rimane l'azionista di maggioranza di MCC. A CD&R si unisce un certo numero di prestatari esistenti di MCC come detentori di capitale di minoranza.

Ulteriori informazioni

Per maggiori informazioni sulla ristrutturazione di MCC, compreso l'accesso ai documenti del Tribunale, visitare www.veritaglobal.net/MCC . Le parti interessate che hanno domande da fare possono contattare Verita Global, l'agente delle rivendicazioni e degli avvisi, al n. (866) 967-1788 (numero verde per Stati Uniti/Canada) oppure +1 (310) 751-2688 (Internazionale) o inviare una richiesta di informazioni a www.veritaglobal.net/MCC/inquiry .

Consulenti

Kirkland & Ellis LLP e Cole Schotz P.C. hanno la funzione di consulenti legali, Evercore Group L.L.C. da banca di investimento, AlixPartners, LLP funge da consulente finanziario e FGS Global da consulente per le comunicazioni strategiche alla Società. Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP agisce in qualità di consulente speciale di LABL, Inc. Debevoise & Plimpton LLP e Latham & Watkins LLP agiscono in qualità di consulenti legali di CD&R, mentre Moelis & Company LLC agisce in qualità di suo consulente finanziario. Milbank LLP e PJT Partners agiscono rispettivamente in qualità di consulenti legali e consulenti finanziari del gruppo ad hoc dei creditori garantiti.

Informazioni su MCC

Multi-Color Corporation (MCC) è un leader globale nello sviluppo di soluzioni di etichettatura di alta qualità, innovative e sostenibili, per alcuni dei brand più famosi al mondo in un’ampia gamma di categorie del settore consumer. MCC si impegna a offrire le migliori soluzioni di etichettatura a livello mondiale per permettere ai clienti di consolidare i loro brand e aggiungere valore alle comunità in cui operano.

Dichiarazioni previsionali

l presente comunicato stampa contiene determinate dichiarazioni previsionali relative sia alla condizione finanziaria, ai risultati operativi e alle attività di MCC e delle sue sussidiarie sia ad alcuni piani e obiettivi a esse correlati. Tali dichiarazioni previsionali si identificano per il fatto di non riferirsi esclusivamente a fatti storici o attuali. Utilizzano spesso termini quali “anticipare”, “mirare”, “prevedere”, “meta”, “stimare”, “intendere”, “pianificare”, “obiettivo”, “ritenere”, “auspicare”, “mirare”, “continuare”, “sarà”, “potrebbe”, “dovrebbe” o altri termini di significato analogo. Tali dichiarazioni si basano su assunzioni e valutazioni effettuate dalla Società e sulla sua percezione di tendenze storiche, condizioni attuali, sviluppi futuri e altri fattori. Per loro natura, le dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze, perché si riferiscono a eventi e dipendono da circostanze che si verificheranno e i fattori descritti nel contesto di tali dichiarazioni previsionali nel presente documento potrebbero far sì che i risultati e gli sviluppi effettivi differiscano in misura sostanziale da quelli espressi o impliciti in tali dichiarazioni previsionali. Sebbene si ritenga che le aspettative riflesse in tali dichiarazioni previsionali siano ragionevoli, non può essere fornita alcuna garanzia che tali aspettative si riveleranno corrette; si avverte pertanto di non fare indebito affidamento su tali dichiarazioni previsionali, che sono valide solo alla data del presente documento. La Società non si assume alcun obbligo di aggiornare o correggere le informazioni contenute nel presente documento (sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro), salvo quanto richiesto dalle norme di legge. Numerosi fattori potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano in misura sostanziale da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali.

Tra i fattori che potrebbero determinare una differenza sostanziale tra i risultati effettivi e quelli descritti nelle dichiarazioni previsionali figurano i cambiamenti nelle dinamiche globali, politiche, economiche, commerciali, competitive, di mercato, della catena di approvvigionamento e normative, i futuri tassi di cambio e di interesse, le variazioni delle aliquote fiscali e qualsiasi futura operazione di aggregazione o cessione aziendale, le incertezze e i costi relativi all’RSA e alla procedura del Chapter 11, inclusi, tra gli altri, i potenziali effetti negativi della procedura del Chapter 11 sulla liquidità e sui risultati operativi della Società, anche per quanto riguarda i suoi rapporti con i clienti, i partner di distribuzione, i fornitori e altre terze parti; il turnover del personale e la capacità della Società di trattenere il senior management e altro personale chiave a causa delle distrazioni e delle incertezze inerenti alla procedura del Chapter 11; l'impatto di eventuali iniziative di riduzione dei costi; qualsiasi altro procedimento legale o normativo; la capacità della Società di ottenere capitale operativo, compreso il rispetto delle restrizioni imposte dai termini e dalle condizioni di qualsiasi finanziamento concesso al debitore in possesso dei beni, come il finanziamento menzionato nel presente documento; e il rischio che qualsiasi piano di riorganizzazione che ne derivi possa non essere attuato affatto. Si prega di consultare il Piano di riorganizzazione congiunto e predefinito modificato della Multi-Color Corporation e delle sue affiliate debitrici ai sensi del Capitolo 11 del Codice fallimentare [Numero di registro 754] e il Dichiarazione informativa relativa al piano congiunto di riorganizzazione preconcordato di Multi-Color Corporation e delle sue affiliate debitrici ai sensi del Capitolo 11 del Codice fallimentare [Numero di registro 18], per ulteriori considerazioni e fattori di rischio associati alla procedura ai sensi del Capitolo 11 avviata dalla Società. Nessuna parte del presente comunicato stampa è da intendersi come previsione o stima degli utili per alcun periodo e nessuna dichiarazione contenuta nel presente comunicato stampa deve essere interpretata nel senso che i risultati finanziari della Società per l'esercizio in corso o per quelli futuri corrisponderanno necessariamente o supereranno i suoi risultati storici. Inoltre, il presente comunicato stampa non intende costituire e non costituisce, né deve essere interpretato come, considerato parte di, o fare affidamento su, in relazione a qualsiasi informazione o memorandum di offerta, contratto di acquisto di titoli, o offerta, invito o raccomandazione a sottoscrivere, acquistare, sottoscrivere, acquisire in altro modo o vendere titoli o altri strumenti finanziari o interessi o qualsiasi altra transazione.

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