Multi-Color Corporation avvia l'attuazione dell'accordo di ristrutturazione

Multi-Color Corporation ("MCC" o l'"Azienda"), un leader globale in soluzioni di etichettatura di alta qualità, ha annunciato oggi che per attuare l'accordo di supporto alla ristrutturazione precedentemente annunciato (l'"RSA"), l'Azienda ha ha avviato una procedura di Chapter 11 preconcordata presso il Tribunale fallimentare statunitense per il Distretto del New Jersey ("il Tribunale").

Il 27 gennaio, MCC ha annunciato di aver sottoscritto un accordo RSA con i detentori di circa il 72% del valore del debito garantito di primo grado di MCC e con il suo sponsor finanziario, CD&R, secondo i termini di una ristrutturazione finanziaria completa. Le operazioni contemplate dall’RSA ridurranno significativamente la leva finanziaria dello stato patrimoniale di MCC, portando l’indebitamento netto da circa 5,9 a circa 2,0 miliardi di dollari. Si prevede inoltre una riduzione degli interessi in contanti su base annua dell'Azienda, da circa 475 milioni di dollari a 140 milioni di dollari nel 2026, pari a oltre 330 milioni di dollari, con scadenze del debito a lungo termine prorogate fino al 2033 in seguito al completamento delle operazioni di ristrutturazione. Inoltre, l'RSA fornirà nuovi investimenti in azioni ordinarie e privilegiate per 899 milioni di dollari, che sosterranno la crescita e gli investimenti sul lungo termine. Al termine della ristrutturazione, MCC disporrà di oltre 500 milioni di dollari in liquidità.

L'RSA fornirà inoltre 250 milioni di dollari di nuovo finanziamento al debitore in possesso ("DIP") per capitalizzare l'azienda durante l'intera procedura di Chapter 11 preconcordata. Subordinato all'approvazione del Tribunale, questo finanziamento aggiuntivo dovrebbe consentire a MCC di continuare a operare normalmente durante la ristrutturazione, senza ripercussioni su creditori commerciali, clienti, dipendenti, venditori o fornitori, e consentirà all'Azienda di onorare i propri impegni nei confronti dei partner strategici.

MCC ha presentato una serie di consuete richieste urgenti iniziali che, previa approvazione del tribunale, consentiranno all'Azienda di continuare a operare normalmente mentre si impegna a ridurre il proprio indebitamento. Oltre a richiedere le approvazioni relative al finanziamento DIP, MCC chiederà l'autorizzazione per consentire all'Azienda di continuare a mantenere stipendi e benefit senza interruzioni, soddisfare le richieste dei dipendenti, pagare integralmente i fornitori e i distributori nel corso della normale attività e svolgere altre funzioni e processi fondamentali necessari per consentire all'Azienda di garantire operazioni ininterrotte.

Kirkland & Ellis LLP e Cole Schotz P.C. fungeranno da consulenti legali, Evercore da banca d'investimento, AlixPartners da consulente finanziario, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP rivestirà il ruolo di consulente speciale del Comitato speciale del Consiglio di amministrazione di LABL, Inc., mentre FGS Global rivestirà il ruolo di consulente strategico per la comunicazione dell'Azienda. Debevoise & Plimpton LLP e Latham & Watkins LLP rivestiranno il ruolo di consulenti legali di CD&R, mentre Moelis & Company LLC fungeranno da consulenti finanziari. Milbank LLP e PJT Partners rivestiranno rispettivamente il ruolo di consulente legale e consulente finanziario del gruppo ad hoc dei creditori garantiti.

Multi-Color Corporation (MCC) è un leader globale in soluzioni di etichettatura di alta qualità, che offre soluzioni innovative e sostenibili ad alcuni dei marchi più noti al mondo in un ampio ventaglio di categorie finali orientate al cliente. MCC si impegna a offrire le migliori soluzioni di etichette al mondo ai propri clienti, per consentire loro di sviluppare i rispettivi brand e di offrire valore aggiunto alle comunità in cui operano.

l presente comunicato stampa contiene alcune dichiarazioni previsionali relative alla situazione finanziaria, ai risultati operativi e all'attività di MCC e delle sue filiali, nonché ad alcuni piani e obiettivi ad essi correlati. Tali dichiarazioni previsionali sono dentificabili dal fatto che non si riferiscono esclusivamente a fatti storici o attuali. Le dichiarazioni previsionali utilizzano spesso termini quali "prevedere", "ambire", "prevedere", "consentire", "stimare", "intendere", "pianificare", "obiettivo", "ritenere", "sperare", "mirare", "continuare", "sarà", "potrebbe", "dovrebbe", "sarebbe", "potrebbe" o altri termini con simile significato. Tali dichiarazioni si basano su ipotesi e valutazioni effettuate dall'Azienda e sulla sua percezione delle tendenze storiche, delle condizioni attuali, degli sviluppi futuri e di altri fattori. Per loro natura, le dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze, poiché si riferiscono a eventi e dipendono da circostanze che si verificheranno in futuro e i fattori descritti nel contesto di tali dichiarazioni previsionali nel presente documento potrebbero comportare una sostanziale differenza dei risultati e degli sviluppi effettivi rispetto a quelli in esse espressi o impliciti. Sebbene si ritenga che le aspettative espresse dalle dichiarazioni previsionali siano ragionevoli, non è possibile garantire che si riveleranno corrette e si raccomanda pertanto di non fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali, che sono valide solo alla data del presente documento. L'Azienda non si assume alcun obbligo di aggiornare o correggere le informazioni contenute nel presente documento (sia in seguito alla ricezione di nuove informazioni, che di eventi futuri o altro), salvo nella misura imposta dalla legge applicabile. Esistono diversi fattori che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali.

Tra i fattori che potrebbero generare risultati effettivi sostanzialmente diversi da quelli descritti nelle dichiarazioni previsionali rientrano cambiamenti a livello globale, politico, economico, commerciale, di concorrenza, di mercato, della catena di fornitura e normativo, tassi di cambio e tassi di interesse futuri, variazioni delle aliquote fiscali ed eventuali future aggregazioni o cessioni aziendali, incertezze e costi relativi all'RSA e alla procedura del Chapter 11, inclusi, a titolo esemplificativo, potenziali effetti negativi della procedura del Chapter 11 sulla liquidità e sui risultati operativi dell'Azienda, anche in relazione ai suoi rapporti con i clienti, i partner di distribuzione, i fornitori e altre terze parti; il turnover dei dipendenti e la capacità dell'Azienda di trattenere il senior management e altro personale chiave a causa delle incertezze inerenti alla procedura del Chapter 11; l'impatto di eventuali iniziative di riduzione dei costi; qualsiasi altro procedimento legale o normativo; la capacità dell'Azienda di ottenere capitale operativo, compreso il rispetto delle restrizioni imposte dai termini e dalle condizioni di qualsiasi finanziamento a debitori in possesso, come il finanziamento menzionato nel presente documento; il periodo di tempo durante il quale l'Azienda sotto la protezione del Chapter 11; i tempi di conclusione della procedura del Chapter 11; e il rischio che qualsiasi piano di riorganizzazione che ne derivi possa non essere confermato o attuato. Si prega di consultare il piano di riorganizzazione e la relativa dichiarazione informativa (che potrà essere soggetta a modifiche, integrazioni o aggiornamenti), che saranno depositati presso il Tribunale per ulteriori considerazioni e fattori di rischio associati alla procedura del Chapter 11 dell'Azienda. Nessun elemento del presente comunicato stampa è da intendersi come previsione o stima di utili per alcun periodo e nessuna dichiarazione contenuta nel presente comunicato stampa deve essere interpretata nel senso che i risultati finanziari dell'Azienda per l'esercizio in corso o per quelli futuri saranno necessariamente pari o superiori ai risultati storici. Inoltre, il presente comunicato stampa non è inteso a costituire e non costituisce né deve essere interpretato come parte di, o fare affidamento su, qualsiasi informazione o memorandum di offerta, accordo di acquisto di titoli, offerta, invito o raccomandazione a sottoscrivere, acquistare, sottoscrivere, acquisire in altro modo o vendere titoli o altri strumenti finanziari o interessi o qualsiasi altra transazione.

