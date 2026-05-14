MTU Maintenance Lease Services investe in TRecs per digitalizzare la gestione della transizione dei motori

MTU Maintenance Lease Services B.V. (“MLS”), la divisione di MTU Maintenance specializzata nel leasing di motori e nella gestione degli asset, oggi ha annunciato un investimento strategico di minoranza in TRecs (trecs.aero). TRecs è una piattaforma che digitalizza la gestione Open Item List (OIL) nel ciclo di vita dei motori, dalla revisione tecnica iniziale alle transizioni, alle visite in officina e oltre. I termini della transazione sono riservati.