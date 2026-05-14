Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire
Business Wire

MTU Maintenance Lease Services investe in TRecs per digitalizzare la gestione della transizione dei motori

MTU Maintenance Lease Services B.V. (“MLS”), la divisione di MTU Maintenance specializzata nel leasing di motori e nella gestione degli asset, oggi ha annunciato un investimento strategico di minoranza in TRecs (trecs.aero). TRecs è una piattaforma che digitalizza la gestione Open Item List (OIL) nel ciclo di vita dei motori, dalla revisione tecnica iniziale alle transizioni, alle visite in officina e oltre. I termini della transazione sono riservati.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260513727667/it/

Attraverso la sua implementazione di TRecs, MLS passa ulteriormente nel suo ruolo leader di portare l'industria del leasing dei motori verso uno standard collaborativo, basato sul cloud, progettato specificamente per i clienti del leasing e della gestione dei beni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

MTU Maintenance Lease Services
Saša Lakić
MRO - Responsabile delle relazioni con i media
+49 170 549 1691
sasa.lakic2@mtu.de

TRecs Software Labs Ltd
press@trecs.aero



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...