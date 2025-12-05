Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

MSCI lancia un indice innovativo che integra i mercati pubblici e i capitali privati

AA

MSCI Inc. (NYSE: MSCI) ha lanciato MSCI All Country Public + Private Equity Index , un innovativo indice giornaliero che abbina i mercati pubblici e un'ampia visione del private equity in un unico contesto coerente. Il lancio segna un importante passaggio in come gli investitori possano valutare l'esposizione totale di capitale e misurare la performance del proprio portafoglio.

Con i mercati privati sempre più integrati in portafogli di investimento, il private equity sta diventando una componente essenziale dell'allocazione complessiva del portafoglio, contribuendo alla diversificazione, al potenziale di rendimento a lungo termine e all'esposizione a segmenti dell'economia non compresi nei mercati pubblici.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Informazioni per i media
PR@msci.com

Melanie Blanco
+1 212 981 1049

Konstantinos Makrygiannis
+44 77 6893 0056

Tina Tan
+852 2844 9320

Julie Mansmann
+1 917 815 6375

MSCI - Servizio clienti globale
Servizio clienti EMEA
+ 44 20 7618 2222

Servizio clienti Americhe
+1 888 588 4567

Servizio clienti Asia Pacifico
+ 852 2844 9333



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario