MSCI lancia un indice innovativo che integra i mercati pubblici e i capitali privati
MSCI Inc. (NYSE: MSCI) ha lanciato MSCI All Country Public + Private Equity Index , un innovativo indice giornaliero che abbina i mercati pubblici e un'ampia visione del private equity in un unico contesto coerente. Il lancio segna un importante passaggio in come gli investitori possano valutare l'esposizione totale di capitale e misurare la performance del proprio portafoglio.
Con i mercati privati sempre più integrati in portafogli di investimento, il private equity sta diventando una componente essenziale dell'allocazione complessiva del portafoglio, contribuendo alla diversificazione, al potenziale di rendimento a lungo termine e all'esposizione a segmenti dell'economia non compresi nei mercati pubblici.
