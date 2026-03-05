Mosaic Clinical Technologies annuncia la designazione di innovazione rivoluzionaria per dispositivi dell'FDA per il modello di IA generativa per radiologia di Cognita

Mosaic Clinical Technologies ™, azienda interamente controllata di Radiology Partners , è lieta di annunciare che Cognita ™, la sua business unit di intelligenza artificiale che sviluppa modelli linguistici visivi (VLM) generativi per la radiologia, ha ricevuto la Breakthrough Device Designation (designazione di innovazione rivoluzionaria per dispositivi) dell'FDA (Food and Drug Administration) statunitense per Cognita Chest X-Ray (CXR)™ 1 in diverse indicazioni critiche. Cognita CXR è un modello linguistico visivo generativo primo nel settore, progettato per assistere i radiologi nell'interpretazione delle radiografie toraciche ed è il primo modello di IA generativa per radiologia, oltre a una delle pochissime soluzioni di IA generativa per radiologia a ricevere questa designazione 2 .

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260304635585/it/

Cognita™ operates as the AI business unit of Mosaic Clinical Technologies™, a wholly owned subsidiary of Radiology Partners, the largest radiology practice in the U.S, with more than 4,000 radiologists in its network.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260304635585/it/

Contatti per i media:

Sheila Biggs

sbiggs@jarrardinc.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire