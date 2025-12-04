Morningstar annuncia un Medalist Rating più chiaro e semplice per aiutare gli investitori nelle loro scelte di investimento

Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), fornitore leader di analisi indipendenti sugli investimenti, ha annunciato oggi aggiornamenti significativi al Morningstar Medalist Rating™, il suo rating orientato al futuro assegnato a fondi ed ETF. La metodologia aggiornata, che entrerà in vigore a livello globale ad aprile 2026, è progettata per semplificare la struttura del rating, renderlo più trasparente, e aumentarne la stabilità, consentendo agli investitori di identificare più facilmente gli investimenti che hanno il potenziale di sovraperformare la media della loro categoria Morningstar di riferimento.

"Stiamo semplificando gli elementi chiave dei nostri Medalist Rating per aumentarne la fruibilità e offrire agli investitori una visione più trasparente di come vengono determinate queste valutazioni,” ha dichiarato Jeffrey Schumacher, Director Manager Research, EMEA. “Questi aggiornamenti forniscono i dati chiari e facili da interpretare che l'industria stava cercando".

Miglioramenti chiave al Medalist Rating

Pilastri trasparenti: i giudizi quantitativi sui pilastri fondamentali (Persone, Processo, Società) offriranno ora una maggiore visibilità sugli input sottostanti, incluse nuove metriche come l'Esperienza di Successo del Gestore del Fondo1, in modo che gli investitori possano comprendere meglio come viene determinato il Medalist Rating. Continuerà a esserci una distinzione tra i rating dei pilastri che provengono da un analista o da un algoritmo.

Struttura semplificata: i fondi vengono valutati rispetto alla media della loro categoria Morningstar piuttosto che a un benchmark, consentendo agli investitori di identificare più facilmente le migliori strategie all'interno di una categoria.

Nuovo punteggio sui costi: un nuovo punteggio sui costi denominato Medalist Rating Price Score rifletterà esplicitamente il fatto che le commissioni hanno un impatto negativo o positivo sul posizionamento relativo dei fondi e quindi sul rating complessivo.

Soglie di rating fisse: i Medalist Rating saranno determinati dalla semplice combinazione dei giudizi sui tre pilastri fondamentali e il Medalist Rating Price Score, aumentando la stabilità grazie all’eliminazione della distribuzione forzata dei rating.

La scala dei rating rimarrà un sistema a cinque livelli: Gold, Silver, Bronze, Neutral e Negative. L'input degli analisti è centrale, con il giudizio quantitativo sui diversi Pilastri attivato solo quando un rating dell'analista non è disponibile.

"La nostra metodologia aggiornata rafforza il valore dell'esperienza umana combinata con il rigore basato sui dati, risultando in valutazioni profondamente basate sull'esperienza del mondo reale", ha dichiarato Schumacher.

1 Esperienza di Successo del Gestore del Fondo: Il valore corrisponde al numero totale di mesi negli ultimi 10 anni in cui un gestore ha ottenuto un rendimento in eccesso positivo, al lordo dei costi, rispetto all'indice di categoria, meno il numero di mesi con rendimenti in eccesso negativi.

Risorse aggiuntive

Un articolo esplicativo sull'aggiornamento della metodologia è disponibile su Morningstar.com.

Un documento FAQ dettagliato affronta le domande comuni sulla metodologia del Medalist Rating di Morningstar.

Morningstar organizzerà un webinar per illustrare in dettaglio le novità e rispondere alle domande.

Informazioni su Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. è un fornitore leader di analisi indipendenti sugli investimenti in Nord America, Europa, Australia e Asia. L'azienda offre una vasta gamma di prodotti e servizi per investitori individuali, consulenti finanziari, gestori e asset owner, fornitori e sponsor di piani pensionistici, nonché investitori istituzionali nei mercati del debito e del capitale privato. Morningstar fornisce dati e ricerche su un'ampia gamma di strumenti di investimento, inclusi prodotti di investimento gestiti, società quotate in borsa, mercati del capitale privato, titoli di debito e dati di mercato globali in tempo reale. Morningstar offre anche servizi di gestione degli investimenti attraverso le sue filiali di consulenza sugli investimenti, con circa 369 miliardi di dollari in AUMA al 30 settembre 2025. L'azienda opera attraverso filiali interamente controllate in 32 paesi. Per ulteriori informazioni, visita www.morningstar.com/company . Segui Morningstar su X @MorningstarInc.

Il Gruppo di Manager Research di Morningstar

Il Gruppo di Manager Research di Morningstar è composto da varie filiali interamente controllate di Morningstar, Inc., tra cui, ma non solo, Morningstar Research Services LLC. Morningstar Manager Research fornisce analisi fondamentali indipendenti su strategie e strumenti di risparmio gestito. Le opinioni di Morningstar sono espresse sotto forma di Morningstar Medalist Ratings, che sono derivate dalla ricerca su tre pilastri fondamentali: Persone, Processo e Società, e una valutazione quantitativa dei costi attraverso il Medalist Rating Price Score. Il Morningstar Medalist Rating è l'espressione sintetica dell'analisi orientata al futuro di Morningstar sulle strategie di investimento utilizzando una scala di valutazione a 5 livelli: Gold, Silver, Bronze, Neutral e Negative. Un team di ricerca globale produce report di ricerca dettagliati su strategie di investimento che abbracciano diversi veicoli, classi di attività e aree geografiche.

I Medalist Ratings non sono dichiarazioni di fatto, né sono valutazioni di credito o rischio, e non dovrebbero essere utilizzati come unica base per le decisioni di investimento. Un Medalist Rating non è inteso né è una garanzia di performance future. Questo comunicato stampa è solo a scopo informativo; i riferimenti ai titoli non devono essere considerati un'offerta o una sollecitazione per acquistare o vendere i titoli.

