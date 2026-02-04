Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Morgan Stanley Inclusive & Sustainable Ventures ospita il Demo Day globale e dà il via alle candidature per il prossimo gruppo

AA

Morgan Stanley (NYSE: MS) ospiterà oggi l'annuale Demo Day globale di Inclusive & Sustainable Ventures (MSISV), con la partecipazione di startup e associazioni non-profit provenienti dalle Americhe, dall'Europa, dal Medio Oriente e dall'Africa (EMEA). Le organizzazioni si presenteranno a oltre 300 investitori, nonché a potenziali partner commerciali e clienti.

Nel corso degli ultimi cinque mesi, MSISV ha offerto supporto a 29 startup e a quattro associazioni non-profit tramite un programma di accelerazione intensivo, offrendo capitale, un programma su misura, opportunità di accompagnamento e risorse per la crescita aziendale dall'ecosistema di partner interni ed esterni di Morgan Stanley.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per le relazioni con i media: Carrie Hall, carrie.hall@morganstanley.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario