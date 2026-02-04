Morgan Stanley Inclusive & Sustainable Ventures ospita il Demo Day globale e dà il via alle candidature per il prossimo gruppo

Morgan Stanley (NYSE: MS) ospiterà oggi l'annuale Demo Day globale di Inclusive & Sustainable Ventures (MSISV), con la partecipazione di startup e associazioni non-profit provenienti dalle Americhe, dall'Europa, dal Medio Oriente e dall'Africa (EMEA). Le organizzazioni si presenteranno a oltre 300 investitori, nonché a potenziali partner commerciali e clienti.

Nel corso degli ultimi cinque mesi, MSISV ha offerto supporto a 29 startup e a quattro associazioni non-profit tramite un programma di accelerazione intensivo, offrendo capitale, un programma su misura, opportunità di accompagnamento e risorse per la crescita aziendale dall'ecosistema di partner interni ed esterni di Morgan Stanley.

