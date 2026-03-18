Moody’s Ratings diventa la prima agenzia di rating del credito a portare l'analisi indipendente del credito all'infrastruttura finanziaria basata su blockchain
Moody’s Corporation (NYSE: MCO) oggi ha annunciato che Moody’s Ratings ha lanciato il suo Token Integration Engine™ (TIE) universale, diventando la prima agenzia di rating del credito a integrare dati analitici e condividere informazioni sul credito sulla blockchain. Come primo passo, è la prima agenzia di rating a operare un nodo sulla Canton Network. Questa iniziativa segna un passo significativo nell'impegno di Moody’s verso l'innovazione digitale, finalizzato a consentire l'acquisizione e la diffusione di dati in modo sicuro, conforme alle normative ed efficiente, basandosi su una tecnologia realizzata per l'integrazione su varie piattaforme.
“I mercati finanziari diventano digitali, ma non cambia la necessità di analisi del rischio indipendente e affidabile e di informazioni sul credito”, ha dichiarato Fabian Astic, AD e Responsabile globale dell'economia digitale di Moody’s Ratings.
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