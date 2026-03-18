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Moody’s Ratings diventa la prima agenzia di rating del credito a portare l'analisi indipendente del credito all'infrastruttura finanziaria basata su blockchain

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Moody’s Corporation (NYSE: MCO) oggi ha annunciato che Moody’s Ratings ha lanciato il suo Token Integration Engine™ (TIE) universale, diventando la prima agenzia di rating del credito a integrare dati analitici e condividere informazioni sul credito sulla blockchain. Come primo passo, è la prima agenzia di rating a operare un nodo sulla Canton Network. Questa iniziativa segna un passo significativo nell'impegno di Moody’s verso l'innovazione digitale, finalizzato a consentire l'acquisizione e la diffusione di dati in modo sicuro, conforme alle normative ed efficiente, basandosi su una tecnologia realizzata per l'integrazione su varie piattaforme.

“I mercati finanziari diventano digitali, ma non cambia la necessità di analisi del rischio indipendente e affidabile e di informazioni sul credito”, ha dichiarato Fabian Astic, AD e Responsabile globale dell'economia digitale di Moody’s Ratings.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Relazioni con i gli investitori di Moody’s:
Shivani Kak
Moody’s Corporation
+1 212-553-0298
Shivani.Kak@moodys.com

Comunicazioni di Moody’s:
Joe Mielenhausen
Moody’s Corporation
+1 212-553-1461
Joe.Mielenhausen@moodys.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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