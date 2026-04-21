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Moody’s promuove l'intelligence del credito di livello decisionale nei flussi di lavoro dell'intelligenza artificiale aziendale, alimentata da Microsoft 365 Copilot

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Moody’s Corporation (NYSE: MCO) oggi ha annunciato la prossima fase della sua partnership strategica con Microsoft, integrando l'intelligence di livello decisionale di Moody’s direttamente nelle soluzioni di Microsoft AI. Questo traguardo amplia la collaborazione dalla co-innovazione alla distribuzione ampliata, integrata nel flusso di lavoro dell'intelligence di livello decisionale di Moody’s in tutti gli ambienti aziendali nei quali i clienti lavorano ogni giorno.

“Da oltre 115 anni, Moody’s ha rappresentato il livello di intelligence al quale si rivolgono i professionisti finanziari quando prendono decisioni importanti”, ha dichiarato Rob Fauber, Presidente e Direttore generale di Moody’s.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per Moody’s Communications :
Joe Mielenhausen
Moody’s Corporation
+1 212-553-1461
Joe.Mielenhausen@moodys.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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