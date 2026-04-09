Moody's porta i flussi di lavoro in campo creditizio e della conformità direttamente nell'ambiente Claude di Anthropic

Moody's Corporation (NYSE: MCO) e Anthropic oggi hanno annunciato la disponibilità di Moody's Agentic Solutions (MAS) in modalità nativa nell'ambiente Claude di Anthropic, tra cui Claude Desktop, Claude.ai e Claude Enterprise, tramite un'applicazione Model Context Protocol (MCP) ad hoc. Le due aziende collaborano all'integrazione dell'intelligence sul rischio di livello decisionale di Moody's con l'avanzato ambiente AI targato Anthropic, per generare risultati affidabili e verificabili in grado di rispondere ai requisiti di scalabilità e velocità richiesti dalle istituzioni regolamentate.

"Le istituzioni leader in un mondo orientato all'AI saranno quelle in grado di sfruttare un'intelligence affidabile, tutelabile e fruibile", è il commento di Cristina Pieretti, responsabile del contenuto digitale e dell'innovazione presso Moody's .

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Joe Mielenhausen

Moody’s Corporation

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