Moody’s Corporation nomina Christina Kosmowski CEO di Moody’s Analytics

Moody’s Corporation (NYSE: MCO) ha annunciato oggi che a partire da giugno Christina Kosmowski rivestirà il ruolo di Chief Executive Officer di Moody’s Analytics . Kosmowski potrà contare su quasi trent'anni di esperienza nell'ambito della tecnologia aziendale nell'espletamento di questo ruolo, con una comprovata esperienza nel favorire la crescita su larga scala, sviluppare collaborazioni durature con i clienti e sfruttare l'innovazione per ottenere risultati aziendali presso alcune delle principali aziende tecnologiche a livello mondiale.

"Christina ha dedicato la propria carriera a fare qualcosa di molto raro: tradurre la tecnologia e l'analisi all'avanguardia in valore aziendale reale e scalabile", ha dichiarato Rob Fauber, Presidente e CEO di Moody’s Corporation .

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