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Moody’s Corporation nomina Christina Kosmowski CEO di Moody’s Analytics

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Moody’s Corporation (NYSE: MCO) ha annunciato oggi che a partire da giugno Christina Kosmowski rivestirà il ruolo di Chief Executive Officer di Moody’s Analytics . Kosmowski potrà contare su quasi trent'anni di esperienza nell'ambito della tecnologia aziendale nell'espletamento di questo ruolo, con una comprovata esperienza nel favorire la crescita su larga scala, sviluppare collaborazioni durature con i clienti e sfruttare l'innovazione per ottenere risultati aziendali presso alcune delle principali aziende tecnologiche a livello mondiale.

"Christina ha dedicato la propria carriera a fare qualcosa di molto raro: tradurre la tecnologia e l'analisi all'avanguardia in valore aziendale reale e scalabile", ha dichiarato Rob Fauber, Presidente e CEO di Moody’s Corporation .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per le relazioni con gli investitori
Shivani Kak
+1 212-553-0298
Shivani.Kak@moodys.com

Per le comunicazioni
Joe Mielenhausen
+1 212-553-1461
Joe.Mielenhausen@moodys.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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