Montrose Environmental Group ora è Onterris

Montrose Environmental Group (NYSE: MEG, cambia denominazione in ONT il 4 maggio 2026) renderà omaggio alla Giornata della Terra cambiando il nome in Onterris . Il nuovo marchio unificato riflette uno scopo e un ruolo più ampio nell'affrontare sfide ambientali complesse con rigore scientifico, qualità operativa ed esecuzione precisa. Inoltre, il nuovo marchio allinea competenze e consapevolezza del mercato per posizionare l'Azinda per la sua prossima fase di crescita. Fondata 14 anni fa e operante negli Stati Uniti, in Canada e in Australia, la Società è leader nella fornitura specializzata di soluzioni ambientali. Mentre il nome è nuovo, la missione rimane la stessa: promuovere il nostro modo di vivere senza compromettere l'integrità del nostro ambiente.

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