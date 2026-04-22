Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Montrose Environmental Group ora è Onterris

AA

Montrose Environmental Group (NYSE: MEG, cambia denominazione in ONT il 4 maggio 2026) renderà omaggio alla Giornata della Terra cambiando il nome in Onterris . Il nuovo marchio unificato riflette uno scopo e un ruolo più ampio nell'affrontare sfide ambientali complesse con rigore scientifico, qualità operativa ed esecuzione precisa. Inoltre, il nuovo marchio allinea competenze e consapevolezza del mercato per posizionare l'Azinda per la sua prossima fase di crescita. Fondata 14 anni fa e operante negli Stati Uniti, in Canada e in Australia, la Società è leader nella fornitura specializzata di soluzioni ambientali. Mentre il nome è nuovo, la missione rimane la stessa: promuovere il nostro modo di vivere senza compromettere l'integrità del nostro ambiente.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260421033098/it/

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Relazioni con gli investitori:
Adrianne Griffin
Vicepresidente Senior, Relazioni con gl investitori & Tesoreria
(949) 988-3383
ir@montrose-env.com

Relazioni con i media:
Lauren Dowling
Vicepresidente senior, Marketing e Comunicazioni
(214) 514-9809
pr@montrose-env.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario