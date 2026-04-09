Monster Hunter Bridge di Capcom riaprirà a Nijigen no Mori!

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) oggi ha annunciato che Monster Hunter Bridge , un'esperienza interattiva che la società ha esposto all'Osaka Healthcare Pavilion dell'Expo 2025, Osaka, Kansai, Giappone (Expo 2025, di seguito), riaprirà in una nuova sede a Nijigen no Mori nel Hyogo Prefectural Awajishima Park, entro l'anno fiscale 2027.

Monster Hunter Bridge è un'attrazione interattiva esposta all'Osaka Healthcare Pavilion dell'Expo 2025, dove ha offerto un'esperienza immersiva unica nel suo genere con dispositivi specializzati di realtà aumentata (AR), un teatro a 360 gradi, audio spaziale e un pavimento vibrante.

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