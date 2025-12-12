Giornale di Brescia
Mohammed Ben Sulayem rieletto a presidente della FIA

La Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), l'organo di governo globale per gli sport motoristici e la federazione per le organizzazioni per la mobilità a livello mondiale, oggi conferma che Mohammed Ben Sulayem è stato rieletto Presidente della FIA, dopo l'elezione della sua Lista presidenziale da parte dell'Assemblea generale in Tashkent, Repubblica dell'Uzbekistan.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251212629497/it/

Il Presidente Mohammed Ben Sulayem ora inizia il suo secondo mandato quadriennale, dopo aver diretto un periodo di notevole rinnovamento e stabilizzazione per l'organizzazione fin dalla sua elezione iniziale nel 2021.

Negli ultimi quattro anni, la FIA ha attraversato una trasformazione ad ampio spettro, migliorando la governance, le operazioni e ripristinando la salute finanziaria della federazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per informazioni per i media, contattare:

Sophia Martin-Pavlou, Direttore delle Comunicazioni aziendali – smartin-pavlou@fia.com
Geraldine Sherwin, Direttore delle Comunicazioni presidenziali e sulla mobilità – gsherwin@fia.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

