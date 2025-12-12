Mohammed Ben Sulayem rieletto a presidente della FIA

La Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), l'organo di governo globale per gli sport motoristici e la federazione per le organizzazioni per la mobilità a livello mondiale, oggi conferma che Mohammed Ben Sulayem è stato rieletto Presidente della FIA, dopo l'elezione della sua Lista presidenziale da parte dell'Assemblea generale in Tashkent, Repubblica dell'Uzbekistan.

Il Presidente Mohammed Ben Sulayem ora inizia il suo secondo mandato quadriennale, dopo aver diretto un periodo di notevole rinnovamento e stabilizzazione per l'organizzazione fin dalla sua elezione iniziale nel 2021.

Negli ultimi quattro anni, la FIA ha attraversato una trasformazione ad ampio spettro, migliorando la governance, le operazioni e ripristinando la salute finanziaria della federazione.

