Modon Holding costituisce una joint venture con Related Companies e Panepinto Properties per realizzare Harborside 4, una torre residenziale di lusso sul lungomare nel cuore di Jersey City

Modon Holding PSC (“Modon”) ha annunciato oggi una nuova joint venture per la realizzazione di Harborside 4, un grattacielo residenziale di 54 piani situato in uno degli ultimi terreni di pregio sul lungomare nel centro di Jersey City, nel New Jersey (Stati Uniti). Modon deterrà una partecipazione azionaria di maggioranza insieme alla società Related Companies, leader nel settore immobiliare statunitense, e alla Panepinto Properties, azienda di lunga tradizione con sede a Jersey City (la “Joint Venture”), che rappresenta un’ulteriore pietra miliare nella strategia del Gruppo volta ad ampliare il proprio portafoglio diversificato a livello globale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251222519375/it/

Harbourside 4 render (Photo: AETOSWire)

Harborside 4, progettato da Handel Architects, offrirà 800 appartamenti in affitto e condomini di lusso nel centro di Jersey City, con una vista mozzafiato sullo skyline di Manhattan e servizi di ospitalità e lifestyle di alto livello, tra cui un fitness club di prestigio e servizi di portineria. Il sito si trova a pochi minuti da Manhattan grazie ai servizi ferroviari PATH che attraversano l'Hudson e ai collegamenti in traghetto, con negozi, ristoranti e servizi per la comunità a due passi, tra cui un Whole Foods Market dall'altra parte della strada. Il progetto prevede che circa il 75% degli appartamenti residenziali sia destinato alla locazione, generando un reddito ricorrente stabile, mentre il restante 25% circa sarà commercializzato come condomini in vendita. L'inizio dei lavori è previsto per il primo trimestre del 2026, con completamento previsto per il primo trimestre del 2029.

La joint venture supervisionerà congiuntamente lo sviluppo del progetto, di cui Related curerà la gestione dello sviluppo e della costruzione, la locazione e le operazioni. Related vanta oltre 50 anni di esperienza nello sviluppo e nella gestione integrata, con 70 miliardi di dollari di asset in gestione e oltre 20 miliardi di dollari di costruzioni realizzate negli ultimi dieci anni. Panepinto Properties, che dal 1977 ha realizzato oltre circa 1,5 milioni di metri quadrati di aree edificate a Jersey City, apporta una profonda conoscenza del territorio e un impegno di lunga data nei confronti della comunità della città. Un consorzio di banche guidato da J.P. Morgan fornirà il finanziamento per la costruzione del progetto immobiliare.

Sua Eccellenza Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi, Presidente di Modon Holding , ha dichiarato: "Harborside 4 è una progressione naturale nell'espansione globale di Modon, che riflette il nostro impegno a investire in beni ad alto potenziale che creano valore a lungo termine. La partnership con Related e Panepinto riunisce istituzioni con l'esperienza e l'ambizione di contribuire a plasmare comunità vivaci e pronte per il futuro e rafforza la posizione di Modon come partner di investimento internazionale di fiducia. Questa iniziativa rafforza il nostro portafoglio internazionale, supporta la nostra strategia di diversificazione e sottolinea la visione di Modon di sviluppare destinazioni urbane di alta qualità nei principali mercati globali".

Bill O'Regan, Group CEO di Modon Holding , ha dichiarato: "Harborside 4 si allinea fortemente con la nostra strategia di crescita internazionale, combinando un'opportunità immobiliare di prim'ordine con un piano di consegna strutturato e partner con capacità profonde e l'obiettivo di Modon di migliorare il suo reddito ricorrente a lungo termine. La forza operativa di Related e la conoscenza del territorio di Panepinto creano una piattaforma progettata per garantire eccellenza nel design e rigore nell'esecuzione. Lavoreremo fianco a fianco con Related e Panepinto per supervisionare tutte le fasi critiche dello sviluppo, contribuendo a far sì che Harborside diventi una comunità ben gestita e ad alte prestazioni nel lungo periodo. Questo investimento rafforza la nostra visione di costruire e migliorare la resilienza del nostro portafoglio globale diversificato".

Bruce A. Beal, Jr, Presidente di Related Companies , ha dichiarato: "Siamo lieti di collaborare con il team di Modon Holding per dare vita a questo entusiasmante progetto. Con una posizione impareggiabile a pochi minuti da Manhattan nella fiorente Jersey City, Harborside 4 rappresenta un'opportunità eccezionale per sviluppare splendide abitazioni sul lungomare per residenti esigenti, insieme a partner e investitori che condividono la nostra visione di creare ambienti di vita urbani dinamici".

Joseph Panepinto, Sr., fondatore e CEO di Panepinto Properties , ha dichiarato: "L'acquisizione di Harborside 4 rafforza il nostro ruolo nella riqualificazione in corso del lungomare di Jersey City e non solo. Un'area che un tempo era adibita a usi industriali si è progressivamente trasformata in una destinazione di prim'ordine, contemporanea, residenziale e commerciale, creando posti di lavoro e reddito per tutti i residenti della città. Questa proprietà si allinea a quella visione più ampia. Restiamo impegnati a sostenere la continua crescita della città nei suoi vari distretti".

Con sede ad Abu Dhabi e quotata alla Abu Dhabi Securities Exchange (ADX), Modon opera in diversi settori di attività, tra cui immobiliare, ospitalità, gestione patrimoniale, investimenti, eventi e turismo. Il portafoglio immobiliare internazionale di Modon comprende una joint venture al 50% per la realizzazione delle due torri per uffici di Finsbury Avenue a Londra, in collaborazione con British Land e GIC; l'acquisizione di La Zagaleta in Spagna, una delle tenute da golf residenziali più esclusive e lussuose d'Europa; e un investimento strategico nei terreni equestri di Wellington International nella contea di Palm Beach, in Florida. Altre risorse includono hotel e resort in cinque paesi in tre continenti, strutture sportive e ricreative, nonché eventi globali di riferimento e sedi espositive tra cui l'ADNEC Centre di Abu Dhabi e l'ExCel London.

Informazioni su Modon:

Modon è una holding internazionale, con sede ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, e quotata alla Abu Dhabi Securities Exchange (ADX). Siamo all'avanguardia nell'innovazione urbana, creando progetti ed esperienze iconici che superano costantemente le aspettative. I nostri principali settori di attività includono il mercato immobiliare, l'ospitalità, la gestione patrimoniale, gli investimenti, gli eventi e il turismo. Il nostro obiettivo è fornire valore sostenibile a lungo termine, gettando le basi per una vita intelligente e connessa.

Informazioni su Related Companies

Related Companies è una società globale che si occupa di immobili e lifestyle, caratterizzata dall'innovazione, nonché la più importante società immobiliare privata degli Stati Uniti. Fondata oltre 50 anni fa, Related è uno dei maggiori proprietari privati e conservatori di alloggi a prezzi accessibili negli Stati Uniti e un leader del settore completamente integrato e altamente diversificato con esperienza in praticamente ogni aspetto dello sviluppo, dell'acquisizione, della gestione, della finanza, del marketing e delle vendite. Con sede a New York City, Related ha uffici e importanti realizzazioni a Boston, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Texas, Washington, D.C. e Londra e vanta un team di circa 4.000 professionisti. Con oltre 70 miliardi di dollari in beni immobiliari di proprietà o in fase di sviluppo, tra cui il quartiere Hudson Yards di 28 acri nella zona ovest di Manhattan, il Deutsche Bank Center a Columbus Circle e The 78 a Chicago. Related è stata inserita nell'elenco delle 50 aziende più innovative al mondo stilato da Fast Company Magazine. Per ulteriori informazioni su Related, visitare il sito www.related.com .

Informazioni su Panepinto

Panepinto Properties è leader di mercato e innovatore nello sviluppo immobiliare di Jersey City dal 1977, impegnata in progetti immobiliari innovativi a livello nazionale e internazionale con particolare attenzione alla progettazione e allo sviluppo di infrastrutture, alla gestione a lungo termine di proprietà e beni e a servizi di arte contemporanea per progetti residenziali, di uffici e alberghieri. In qualità di azienda indipendente, Panepinto Properties lavora a stretto contatto con istituzioni finanziarie, agenzie municipali e statali, ingegneri, architetti, designer e artisti per garantire che ogni progetto sia unico e di successo, trasformando e dando energia ai quartieri per creare valore per la comunità locale.

*Fonte: AETOSWire

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251222519375/it/

Per ulteriori informazioni, contattare:

Salma El Baghdadi

press@modon.com

ir@modon.com

www.modon.com

LinkedIn

X

Instagram

Facebook

YouTube





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire