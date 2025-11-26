Modon Holding annuncia un investimento strategico in Wellington Lifestyle Partners, ampliando il suo portafoglio globale nello sviluppo di prestigiose destinazioni per uno stile di vita esclusivo

Modon Holding P.S.C (“ Modon ”) con sede ad Abu Dhabi, oggi ha annunciato un investimento strategico in Wellington Lifestyle Partners (“ WLP ”), entrando a far parte di un consorzio di investitori esistenti nella società.

Aerial shot of Wellington International (Photo: AETOSWire)

L'investimento in Modon supporterà lo sviluppo a lungo termine delle aree espositive equestri di Wellington International e realizzerà uno straordinario complesso immobiliare extra-lusso dotato di prestigiose residenze, un hotel boutique, un mercato per scambi commerciali e un campo da golf per campionati situato a Wellington, Florida, icona mondiale dello sport equestre. Questo investimento rappresenta il primo investimento diretto di Modon in un progetto immobiliare su un'ex area espositiva equestre negli Stati Uniti, completando così il suo portafoglio globale consolidato e rafforzando la sua strategia di collaborazione con importanti società internazionali per ampliare la sua presenza nel settore immobiliare di fascia extra-lusso. Il sodalizio rafforza ulteriormente la posizione di Modon come investitore di fama mondiale nei complessi immobiliari di grandi dimensioni e nei progetti lifestyle.

Grazie all'investimento, Modon entra a far parte del gruppo di investitori e operatori esistenti di WLP per promuovere un portafoglio diversificato di destinazioni di lifestyle e sportive. Il portafoglio comprende Wellington International Showgrounds , le aree espositive equestri di fama mondiale; The Wanderers Club , un country club privato, a impronta familiare, che offre golf, tennis, nuoto e ristorazione; The Wellington , una nuova, piccola comunità residenziale privata che consiste in 253 residenze migliori della categoria, la cui inaugurazione è prevista nel 2028, dotata di un campo da golf di livello campionato progettato da David McLay Kidd; e un Marketplace di lifestyle pianificato, con un hotel boutique di lusso, residenze, negozi, uffici e ristoranti. Insieme, queste strutture formano un piano a lungo termine per consolidare la posizione di Wellington come centro globale degli sport equestri e dello stile di vita di lusso.

L'investimento comprende inoltre un accordo strategico di licenza che consente a Modon di utilizzare il marchio e la proprietà intellettuale di Wellington International in vari mercati strategici principali per supportare lo sviluppo di futuri complessi immobiliari di lifestyle e comunità. Nell'ambito dell'accordo, Modon diventerà inoltre uno sponsor premier del Winter Equestrian Festival e dell'Adequan® Global Dressage Festival (AGDF) – le gare di salto ostacoli e dressage più grandi e longeve al mondo, che ogni anno attraggono oltre 250.000 spettatori ed espositori.

Sua Eccellenza Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi, Presidente di Modon Holding , ha dichiarato: “Questo investimento strategico riflette l'ambizione di Modon di investire assieme a partner di portata mondiale che condividono la nostra visione di eccellenza nello sviluppo di complessi immobiliari. Wellington Lifestyle Partners rappresenta una collaborazione esclusiva che riunisce competenze nel settore immobiliare, equestre, dell'ospitalità e delle comunità sportive. Estendendo la nostra portata negli Stati Uniti, stiamo ampliando il ruolo di Modon nella fornitura di destinazioni sostenibili che incarnano qualità, innovazione e connessione culturale”.

Bill O’Regan, Direttore generale del gruppo, Modon Holding , ha aggiunto: “La nostra collaborazione con Wellington Lifestyle Partners si allinea con la strategia di Modon di sviluppare destinazioni integrate di lifestyle che riuniscono comunità, sport e ospitalità. Wellington International è riconosciuta in tutto il mondo per la sua eccellenza equestre, e questa collaborazione offre una valida opportunità per scambiare competenze nelle operazioni, nella pianificazione generale e nel design. Completa il nostro portafoglio in Hudayriyat Island, Ras El Hekma e La Zagaleta, rafforzando l'impegno di Modon a fornire destinazioni innovative e di portata mondiale”.

Mark Bellissimo, Fondatore di Wellington Lifestyle Partners , ha commentato: “L'aggiunta di Modon Holding at Wellington Lifestyle Partners riunisce una combinazione eccezionale di competenze. Con l'esperienza di Modono nello sviluppo di destinazioni esclusive, Doug McMahon e la leadership di NEXUS nello realizzazione di comunità di lusso, e dell'esperto in materia equestre Murray Kessler come CEO di Wellington International, siamo in una posizione unica per accelerare la nostra visione per stabilire un nuovo standard di qualità per una destinazione di lifestyle equestre qui a Wellington”.

Informazioni su Modon:

Modon è una holding internazionale, con sede ad Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti, e quotata alla Borsa di Abu Dhabi (ADX). Siamo all'avanguardia dell'innovazione urbana, creando design ed esperienze iconiche che superano costantemente le aspettative. I nostri settori aziendali comprendono immobiliare, ospitalità, gestione patrimoniale, investimenti, eventi e turismo. Il nostro obiettivo è quello di portare valore sostenibile a lungo termine, gettando le basi per uno stile di vita intelligente e connesso.

Informazioni su Wellington Lifestyle Partners

Con sede a Wellington, Wellington Lifestyle Partners (WLP) è finanziata dagli investitori privati Mark Bellissimo, Lisa Lourie, Roger Smith, Jeff Skoll, Mike Smith e NEXUS Luxury Collection, ed è una società immobiliare, alberghiera e di gestione sportiva dedicata all'eccellenza. Guidata dal Direttore generale Douglas McMahon e dalla Presidente Paige Nuñez, WLP gestisce un portafoglio che comprende la nuova piccola comunità residenziale privata di The Wellington, le aree espositive Wellington International, The Wanderers Club e un grazioso Marketplace che comprende un hotel boutique di lusso, residenze, shop, uffici e ristoranti. WLP è impegnata a investire in Wellington per generazioni future e a supportare la sua posizione come destinazione esclusiva mondiale di sport equestri. www.wlpfl.com

Informazioni su Wellington International:

Fondata nel 1974, Wellington International si estende per oltre 200 acri nel cuore di Wellington, Florida, ed è rinomata a livello mondiale come destinazione esclusiva di sport equestri. Ogni anno, la località attrae appassionati di equitazione e visitatori provenienti da tutti i 50 Stati dell'Unione e da oltre 55 Paesi, ospitando tutto l'anno competizioni ed eventi di livello mondiale. La meta abbina arene e strutture equestri all'avanguardia e strutture ricettive, ristoranti ed esperienze di shopping di extra lusso, che si traduce in un impatto economico di oltre 500 milioni di dollari all'anno per l'economia di Palm Beach County attraverso il turismo, l'occupazione e gli investimenti globali.

