MOBX acquisisce la società statunitense specializzata in terre rare e minerali critici per la difesa

Mobix Labs (Nasdaq: MOBX) ha annunciato oggi una lettera di intenti non vincolante per l'acquisizione di Special Project Delivery LLC ("SPD"), una società statunitense che sviluppa catene di approvvigionamento autonome per gli elementi delle terre rare, i minerali critici e lo stoccaggio di energia.

L'acquisizione proposta amplierebbe l'attività nell'ambito della sicurezza nazionale di Mobix Labs, che fornisce già aerei da combattimento, missili, sottomarini e satelliti degli Stati Uniti e dei paesi alleati, portandola direttamente in uno dei settori industriali più strategicamente importanti al mondo. MOBX sta passando direttamente alla catena di approvvigionamento che sostiene le moderne infrastrutture nei settori della difesa, dell'aerospaziale e dell'intelligenza artificiale.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali riguardanti la proposta di acquisizione di Special Project Delivery LLC ("SPD"), che sono soggette ai rischi e alle incertezze descritti nei documenti di Mobix Labs depositati presso la SEC e in disposizioni analoghe previste dalle leggi sui titoli non statunitensi applicabili. La lettera di intenti non è vincolante e non vi è alcuna garanzia che venga stipulato un accordo definitivo o che l'operazione proposta venga portata a termine.

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