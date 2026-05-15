Mobix Labs acquisisce l'azienda statunitense specializzata in terre rare e minerali critici al servizio della difesa e della sicurezza nazionale

U.S.A F-35 Lightning II

L'acquisizione proposta introdurrebbe Mobix Labs, già fornitore di sistemi avanzati per la difesa e l'aerospaziale negli Stati Uniti e nei paesi alleati, direttamente in uno dei settori industriali più importanti dal punto di vista strategico a livello mondiale.

Punti chiave in sintesi

~ 418 chilogrammi di materiali di terre rare previsti per l'uso in ogni F-35 Lightning II.

di materiali di terre rare previsti per l'uso in ogni F-35 Lightning II. ~ 4.500 chilogrammi di materiali di terre rare previsti per l'uso in ciascun sottomarino nucleare di classe Virginia.

di materiali di terre rare previsti per l'uso in ciascun sottomarino nucleare di classe Virginia. Decine di miliardi di dollari sono già stanziati a livello globale per infrastrutture strategiche relative ai minerali critici, con la possibilità di arrivare a centinaia di miliardi nel prossimo decennio.

sono già stanziati a livello globale per infrastrutture strategiche relative ai minerali critici, con la possibilità di arrivare a nel prossimo decennio. La Cina gestisce una parte significativa delle operazioni di estrazione e raffinazione delle terre rare a livello globale stando a fonti del settore e governative ampiamente citate.

NATO, AUKUS, e i paesi dell'alleanza Five Eyes hanno pubblicamente indicato l'autosufficienza in materia di terre rare come una priorità geopolitica fondamentale per il prossimo decennio.

A partire dal 2027 , si prevede che le nuove restrizioni imposte dal Dipartimento della Difesa statunitense su alcuni materiali magnetici a base di terre rare di origine cinese accelereranno la domanda da parte degli alleati.

Perché questo momento è importante

"Nei decenni alla guida di Microsemi, ho osservato come i nostri clienti del settore della difesa e del settore aerospaziale stessero sviluppando una dipendenza sempre maggiore da una ristretta gamma di materiali strategici che non sempre riuscivano a procurarsi in modo sicuro", ha affermato James Peterson , Presidente del Consiglio di amministrazione di Mobix Labs ed ex Chief Executive Officer di Microsemi . "Oggi, le terre rare e i minerali critici sono diventati uno dei principali terreni di sfida del prossimo decennio. SPD rappresenta la piattaforma ideale al momento giusto: in linea con le politiche federali, tecnicamente collaudata e realizzata da un team eccezionale. Riteniamo che l'unione con SPD offra a Mobix Labs e ai suoi azionisti notevoli opportunità a lungo termine."

Una piattaforma sviluppata per la spinta dell'America verso i minerali critici

Fondata nel 2019, SPD ha creato una piattaforma negli USA dedicata ai minerali critici e all'energia, in linea con le principali iniziative federali volte a ridefinire il tessuto industriale occidentale, tra cui Project Vault , la partnership tra pubblico e privato da 12 miliardi di dollari recentemente annunciata dalla Export-Import Bank degli Stati Uniti per la resilienza delle risorse critiche, il Defense Production Act e l'Ufficio per i programmi di prestito del Dipartimento dell'Energia (DOE).

L'operato di SPD prevede il recupero di elementi di terre rare da materie prime nazionali sottoutilizzate, tra cui le ceneri di carbone accumulate negli Stati Uniti, utilizzando tecnologie di estrazione convalidate da partner statunitensi nel campo della ricerca per la difesa. SPD collabora apertamente con i Dipartimenti dell'Energia e della Difesa degli Stati Uniti, il Lawrence Berkeley National Laboratory, due delle più grandi aziende di servizi pubblici statunitensi e tre partner finanziari istituzionali.

SPD è guidata dal co-fondatore e CEO Paul Singarella, un ex partner di Latham & Watkins che si è formato al MIT, e dal co-fondatore e CFO John Dewey , che porta una responsabilità complessiva di oltre 2 miliardi di dollari per lo sviluppo delle infrastrutture.

Zero F-35, zero sottomarini, zero missili senza terre rare.

Non è possibile costruire nessun F-35 Lightning II senza materiali di terre rare. Nessun F-22 Raptor. Nessun F/A-18. Nessun sottomarino di classe Virginia. Nessun cacciatorpediniere di classe Arleigh Burke. Nessun intercettore Patriot o THAAD. Nessun Tomahawk. Nessun Javelin. Nessun radar avanzato. Nessun satellite di difesa. Nessun data center per IA.

Le terre rare e i minerali critici vengono considerati sempre più spesso il motore dei moderni settori di difesa, aerospaziale, IA e dell'economia industriale avanzata, e le stesse piattaforme che dipendono da loro integrano già ora le tecnologie di Mobix Labs.

Una catena di approvvigionamento guidata dagli Stati Uniti e sostenuta da Washington e dai nostri alleati

Dagli Stati Uniti e dal Regno Unito fino all'Australia, al Canada, al Giappone, alla Corea del Sud e all'India, i paesi alleati stanno correndo ai ripari per creare catene di approvvigionamento indipendenti e non dipendenti dalla Cina per i materiali strategici. La fusione proposta tra Mobix e SPD si inserirebbe proprio in questo contesto di trasformazione.

"SPD è stata creata per garantire l'approvvigionamento interno dei materiali, delle tecnologie e delle infrastrutture che definiscono la sovranità nazionale nel XXI secolo: terre rare, minerali critici e i sistemi energetici che alimentano la rivoluzione industriale dell'intelligenza artificiale", ha dichiarato Paul Singarella , co-fondatore e CEO di SPD . "Una combinazione con Mobix Labs consentirebbe di integrare la nostra piattaforma direttamente in una società quotata in borsa operante nel settore della difesa e delle tecnologie a duplice uso, già attiva negli ecosistemi della difesa e della tecnologia aerospaziale a cui i nostri materiali sono destinati."

Mobix Labs intende contribuire alla costruzione di un'infrastruttura industriale autonoma che alimenta quel futuro.

Stato della transazione

La lettera di intenti con SPD non è vincolante e definisce un quadro di riferimento per la due diligence e la negoziazione degli accordi definitivi. Non è possibile garantire che verrà stipulato un accordo definitivo o che l'operazione proposta verrà portata a termine.

Informazioni su Mobix Labs

Mobix Labs, Inc. (Nasdaq: MOBX) è un'azienda specializzata in tecnologie per la difesa e a duplice uso con sede centrale a Irvine, in California. L'azienda fornisce componenti avanzati e tecnologie wireless per il settore aerospaziale, della difesa, della sicurezza interna e altre applicazioni che richiedono un elevato livello di affidabilità.

Informazioni su Special Project Delivery LLC

Special Project Delivery LLC ("SPD") è una piattaforma statunitense privata dedicata allo sviluppo di infrastrutture, con attività nei settori delle materie prime strategiche, dell'accumulo di energia e delle infrastrutture idriche nella parte occidentale degli Stati Uniti. SPD è stata fondata nel 2019 e ha sede a Newport Beach, in California.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene “dichiarazioni previsionali” ai sensi della Sezione 27A del Securities Act statunitense del 1933 e della Sezione 21E del Securities Exchange Act statunitense del 1934, entrambi nella versione modificata, ed è inteso a rientrare nelle disposizioni di salvaguardia del Private Securities Litigation Reform Act statunitense del 1995, nonché in disposizioni analoghe previste dalle leggi sui titoli non statunitensi applicabili. Le dichiarazioni previsionali includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dichiarazioni relative a: la proposta di acquisizione di Special Project Delivery LLC ("SPD"); i benefici previsti, l'importanza strategica, la portata, la struttura e la tempistica della proposta di acquisizione; la negoziazione, la stipula e il perfezionamento di accordi definitivi; il portafoglio progetti di SPD, l'architettura del capitale, l'allineamento con i programmi federali, la convalida tecnologica, la leadership e le tappe operative; le posizioni di SPD nei settori dei minerali critici, dello stoccaggio di energia e delle infrastrutture idriche degli Stati Uniti occidentali; le dimensioni, la crescita e la traiettoria del mercato globale delle terre rare e dei minerali critici; l'impatto previsto delle restrizioni di approvvigionamento del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, del Project Vault, del Defense Production Act, del DOE Loan Programs Office e di altre iniziative federali di politica industriale; gli sviluppi geopolitici, normativi e commerciali; le stime del consumo di terre rare e minerali critici per piattaforma di difesa; le priorità industriali e di approvvigionamento delle nazioni alleate e la strategia aziendale generale, la crescita, le prospettive e le previsioni di Mobix Labs nei settori della difesa, dell'aerospaziale, dei minerali critici e dei mercati correlati. Tali dichiarazioni sono normalmente identificate da espressioni quali "anticipare", "ritenere", "potrebbe", "stimare", "prevedere", "intendere", "può", "pianificare", "potenziale", "proiettare", "dovrebbe", "sarà", "sarebbe" e termini simili.

Le dichiarazioni previsionali si basano sulle attuali aspettative e ipotesi di Mobix Labse sono soggette a rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli espressi o impliciti. Tali fattori includono, ma non sono limitati a: la capacità delle parti di negoziare e stipulare accordi definitivi entro i tempi previsti o in assoluto; l'adempimento delle consuete condizioni di closing; i risultati e le conclusioni della due diligence; la capacità di completare l'operazione proposta nei termini previsti o in assoluto; la capacità di realizzare i benefici strategici, commerciali o finanziari previsti dall'operazione proposta; la capacità di integrare qualsiasi attività acquisita e di trattenere il personale chiave; la capacità di SPD di far progredire la propria pipeline, assicurarsi la partecipazione a programmi federali e raggiungere traguardi operativi; le dimensioni effettive, i tempi e la crescita del mercato delle terre rare e dei minerali critici; lo sviluppo e la commercializzazione di tecnologie di estrazione delle terre rare, comprese quelle che coinvolgono le ceneri di carbone di origine storica; gli sviluppi geopolitici, normativi, commerciali, di controllo delle esportazioni e tariffari, comprese le politiche di esportazione cinesi e le restrizioni statunitensi sull'approvvigionamento nel settore della difesa; le condizioni dei mercati dei capitali e la disponibilità di finanziamenti; la concorrenza; la capacità dell'azienda risultante dalla fusione di partecipare a programmi federali di politica industriale; le condizioni macroeconomiche; e gli altri rischi descritti nei documenti depositati da Mobix Labs presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, tra cui la sua più recente relazione annuale sul modulo 10-K e le successive relazioni sui moduli 10-Q e 8-K, disponibili sul sito www.sec.gov .

La lettera di intenti con SPD non è vincolante, e non vi è alcuna garanzia che le parti stipulino un accordo definitivo, che l'operazione proposta venga conclusa o che i benefici strategici, commerciali o finanziari previsti vengano effettivamente realizzati. Le stime relative al consumo di terre rare e minerali critici per ciascuna piattaforma di difesa si basano su fonti industriali e governative di dominio pubblico e sono soggette a variazioni. Si avvisano i lettori di non fare eccessivo affidamento su eventuali dichiarazioni previsionali, che sono valide solo alla data del presente comunicato. Salvo quanto richiesto dalla legge applicabile, Mobix Labs non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere alcuna dichiarazione previsionale.

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Contatti per le relazioni con gli investitori di MOBX

Chris Eddy o David Collins

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