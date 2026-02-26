Giornale di Brescia
Business Wire

Mobileum supporta il lancio dell'estensione VOLTIS 5G di GSMA Industry Services, per semplificare la verifica del roaming 5G globale

Mobileum Inc. ("Mobileum"), leader mondiale nelle soluzioni di analisi e di rete, oggi ha annunciato una maggior partecipazione al supporto del lancio del programma di verifica dell'estensione 5G VOLTIS (Voice over LTE Interoperability & Testing Service) di GSMA Industry Services. Il nuovo programma ampliato non si limita all'attuale framework di verifica VoLTE/IMS, ma comprende anche la verifica della prontezza operativa al 5G grazie a un percorso standardizzato, rivolto agli operatori, per la convalida di nuova generazione di roaming e interoperabilità.

In qualità di selezionato partner per la verifica, Mobileum gestisce l'intero processo di convalida, dalla pianificazione dei test e dalla convalida delle risorse fino all'esecuzione e al troubleshooting dei test, compresa la reportistica finale, per offrire agli operatori internazionali un'esperienza di verifica lineare e riconosciuta in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

