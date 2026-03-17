Mobileum presenta “Signal to Value” al MWC Barcelona 2026

Mobileum Inc. (“Mobileum”), fornitore globale leader nel settore delle analisi e delle soluzioni di rete, ha evidenziato la sua visione ” Signal to Value ” al MWC Barcelona 2026, dimostrando come gli operatori delle telecomunicazioni possono trasformare eventi di rete in informazioni, azioni e ricavi.

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Mobileum team at MWC Barcelona 2026.

All'evento, Mobileum ha dimostrato come gli operatori possono utilizzare la sua Active Intelligence Platform per migliorare le prestazioni di roaming, rafforzare le difese contro frodi e rischi e automatizzare la garanzia della qualità della rete in reti globali sempre più complesse.

“Gli operatori generano ogni secondo enormi volumi di eventi di rete, ma il vero valore proviene dal trasformare quegli eventi in informazioni, azioni e ricavi”, ha dichiarato Bernardo Lucas, Direttore del Marketing e della strategia per Mobileum.

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