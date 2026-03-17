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Miro annuncia l'apertura dell'Asia Hub a Singapore per accelerare la crescita nella regione e offrire la collaborazione IA a nuovi mercati

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Miro ®, l'AI Innovation Workspace per i team, ha annunciato oggi i suoi programmi di espansione delle operazioni in Asia, a sostegno delle organizzazioni nella regione che intraprendono il percorso di trasformazione con l'IA. Miro sta investendo in persone, risorse e infrastrutture, orientandosi alla crescita in mercati chiave, tra cui Singapore, India, Corea del Sud e altri paesi del Sudest asiatico.

Con lo spostamento del centro di innovazione globale verso l'Asia, dove la spesa per R&S ha raggiunto il 45% dell'investimento globale nel 2024, le organizzazioni che guidano questo cambiamento hanno bisogno di strumenti e piattaforme sviluppate per rispondere alla complessità e al ritmo dell'innovazione e della collaborazione moderne.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

press@miro.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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