Miro acquisisce Reforge per aiutare le organizzazioni a navigare la transizione a AI

Miro ®, lo spazio di lavoro innovativo di AI per i team, oggi ha annunciato l'acquisizione (soggetta alle consuete condizioni di chiusura) di Reforge , una piattaforma di intelligenza artificiale per team di prodotti. L'operazione comprende il team, la piattaforma di apprendimento e gli strumenti di sviluppo dei prodotti alimentati dall'AI di Reforge.

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Le organizzazioni stanno cercando di capire come utilizzare appieno il potenziale dell'intelligenza artificiale. In molti casi, il problema non è come programmare più rapidamente, ma decidere cosa creare.

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