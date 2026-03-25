Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Miro acquisisce Reforge per aiutare le organizzazioni a navigare la transizione a AI

AA

Miro ®, lo spazio di lavoro innovativo di AI per i team, oggi ha annunciato l'acquisizione (soggetta alle consuete condizioni di chiusura) di Reforge , una piattaforma di intelligenza artificiale per team di prodotti. L'operazione comprende il team, la piattaforma di apprendimento e gli strumenti di sviluppo dei prodotti alimentati dall'AI di Reforge.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260324760885/it/

Le organizzazioni stanno cercando di capire come utilizzare appieno il potenziale dell'intelligenza artificiale. In molti casi, il problema non è come programmare più rapidamente, ma decidere cosa creare.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

press@miro.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario