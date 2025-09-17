Mirion collabora con l’AIEA per rafforzare la sicurezza radiologica su scala globale

Mirion (NYSE: MIR), una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni avanzate per la sicurezza radiologica, ha siglato un accordo di partenariato e intese pratiche con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), la principale organizzazione intergovernativa mondiale per la cooperazione scientifica e tecnica nel settore nucleare, al fine di collaborare nel campo del rilevamento e della misurazione delle radiazioni. Attraverso questa collaborazione, la strumentazione avanzata di Mirion e la sua profonda conoscenza delle radiazioni ionizzanti si combineranno con il know-how e l’influenza dell’AIEA per promuovere un utilizzo sicuro della tecnologia nucleare in tutto il mondo.

Mirion Chairman of the Board and CEO Thomas Logan and IAEA Director General Rafael Mariano Grossi mark the signing of a partnership agreement and practical arrangements to advance radiation safety initiatives.

Collaborare per la sicurezza pubblica

L’AIEA svolge un ruolo fondamentale nel favorire l’uso pacifico della scienza e della tecnologia nucleare tra i propri Stati membri. Da oltre cinquant’anni le tecnologie avanzate di rilevamento e misurazione delle radiazioni sviluppate da Mirion vengono utilizzate a supporto di varie iniziative dell’AIEA, quali la misurazione della radioattività ambientale, la salvaguardia degli impianti nucleari e l’assicurazione di qualità nelle applicazioni mediche.

Tramite le intese di collaborazione strette con l’AIEA, Mirion metterà a disposizione il proprio know-how nel rilevamento e nella misurazione delle radiazioni per rafforzare il supporto alle iniziative dell’AIEA:

Collaborazione attiva su progetti chiave del laboratorio TERC dell’AIEA

Formazione e sviluppo di competenze, inclusa la creazione di materiale didattico e corsi di formazione

Assistenza nelle misurazioni di campioni e condivisione dei dati di misura

Sostegno a uno stagista annuale grazie alla “Borsa di studio Mirion”

Mirion contribuirà inoltre a potenziare le capacità analitiche del laboratorio TERC mediante una donazione in natura di strumenti e software destinati sia ad attività di formazione, collaudo e valutazione sia all’analisi dei campioni.

“Siamo orgogliosi di essere la prima azienda a stipulare un’intesa pratica con il laboratorio TERC dell’AIEA”, commenta Thomas Logan, presidente del CdA e amministratore delegato Mirion. “Mirion è impegnata a impiegare la sua conoscenza delle radiazioni ionizzanti per migliorare la condizione umana. Questa collaborazione accresce la nostra capacità di mettere a frutto le competenze collettive per migliorare la sicurezza e la protezione radiologica in tutto il mondo”.

Proseguire una collaborazione in corso

L’intesa pratica rafforzerà l’impegno già avviato da Mirion nelle iniziative dell’AIEA, tra cui lo svolgimento di attività di formazione per rappresentanti di oltre 100 Stati membri nell’ambito del programma Worldwide Proficiency Test Exercise dell’AIEA, volto a rafforzare le capacità di misurazione e analisi dei laboratori degli Stati membri e a promuovere un miglior controllo della qualità su scala globale. Mirion è stata inoltre invitata a partecipare alla 69 a conferenza generale dell’AIEA a Vienna come parte della delegazione industriale statunitense del Nuclear Energy Institute, per contribuire alle discussioni sulla cooperazione globale nel settore nucleare.

“Questo accordo concluso tra l’AIEA e Mirion potenzierà la formazione, la ricerca e l’innovazione e contribuirà alla nostra missione – ampliare l’accesso a una tecnologia e a una scienza nucleare pacifiche, sempre dando la priorità alla sicurezza”, aggiunge Rafael Mariano Grossi, direttore generale AIEA. “È anche un buon esempio di cooperazione efficace tra l’Agenzia e il settore privato”.

Informazioni su Mirion

Mirion (NYSE: MIR) è una delle principali realtà internazionali nei settori della medicina, della scienza e delle misure di protezione contro la radiazione, attuando innovazioni che offrono protezione vitale mentre sfruttano il potenziale trasformativo della radiazione ionizzante in una varietà di mercati finali. Con un focus sui vantaggi dell’energia nucleare e sulla sicurezza, il gruppo Mirion Technologies si impegna a realizzare progressi nell’utilizzo dell’energia nucleare tramite know-how e tecnologie comprovati per la protezione contro la radiazione. Dedicato a consentire esiti migliori per i pazienti, il gruppo Mirion Medical si impegna per migliorare la qualità delle terapie contro il cancro tramite una vasta gamma di soluzioni che migliorano i trattamenti e garantiscono la sicurezza nel settore medico. Con sede ad Atlanta, in Georgia negli Stati Uniti, Mirion impiega circa 2.800 persone e opera in 12 paesi. Per saperne di più visitare https://www.mirion.com/ .

