Mindbreeze nominata tra i Leader nel documento IDC MarketScape: Worldwide General-Purpose Knowledge Discovery Software 2025 Vendor Assessment

Mindbreeze, leader mondiale nelle soluzioni gestionali della conoscenza basate sull'AI, è stato nominato tra i Leader nel documento IDC MarketScape: Worldwide General-Purpose Knowledge Discovery Software 2025 Vendor Assessment (doc. n. US53011225, novembre 2025).

Nel documento IDC MarketScape sono stati valutati 14 fornitori di software per la knowledge discovery con la suddivisione, da parte di IDC, dei potenziali indicatori chiave del successo in due categorie principali: capacità e strategie.

Link alla sintesi gratuita del documento.

IDC MarketScape sottolinea: "Le aziende alla ricerca di informazioni affidabili e sensibili al contesto generate da fonti interne ed esterne dovrebbero prendere in considerazione Mindbreeze, una piattaforma che supporta il processo decisionale in materia di conformità, gestione del rischio e programmazione strategica, con un orientamento verso aree aziendali quali il settore finanziario, legale, delle risorse umane e dell'assistenza clienti. Il prodotto è in grado di personalizzare applicazioni di ricerca predefinite per adattarle a reparti specifici e, al contempo, di supportare iniziative più ampie di gestione della conoscenza e di spazi di lavoro digitali".

"Siamo orgogliosi di essere stati riconosciuti tra i Leader nell'IDC MarketScape: Worldwide General-Purpose Knowledge Discovery Software 2025 Vendor Assessment", ha dichiarato Daniel Fallmann, CEO e fondatore di Mindbreeze. "Con Insight Workplace offriamo ai clienti uno spazio di lavoro digitale unificato basato sull'AI che trasforma le informazioni in conoscenze fruibili e che consente ai dipendenti di accedere istantaneamente a informazioni rilevanti, promuovendo una collaborazione più intelligente e un processo decisionale più efficiente in tutta l'organizzazione".

Link alla sintesi del documento "IDC MarketScape: Worldwide General-Purpose Knowledge Discovery Software 2025 Vendor Assessment" .

Mindbreeze InSpire sta trasformando il futuro dell'intelligence aziendale e rivoluzionando il modo in cui le organizzazioni mettono a frutto il potenziale delle informazioni di cui dispongono. Il prodotto, basato su avanzati agenti AI, integra e analizza perfettamente dati strutturati e non strutturati provenienti da sistemi diversi, per trasformare la complessità in chiarezza.

Più di 2.700 delle maggiori aziende al mondo hanno scelto Mindbreeze InSpire come soluzione di ricerca AI sicura e precisa per la gestione proattiva della conoscenza.

Informazioni su IDC MarketScape

Il modello di valutazione dei fornitori di IDC MarketScape è progettato per fornire una panoramica dell'idoneità competitiva dei fornitori di tecnologia e servizi in un determinato mercato. La ricerca utilizza un rigoroso metodo di assegnazione della valutazione basato sia su criteri qualitativi che su criteri quantitativi, che si traduce in un'unica illustrazione grafica della posizione di ciascun fornitore all'interno di un determinato mercato. IDC MarketScape propone un quadro chiaro in cui le offerte di prodotti e servizi, le capacità, le strategie e i fattori di successo attuale e futuro sul mercato dei fornitori di tecnologia possono essere confrontati in modo significativo. Questo quadro, inoltre, fornisce agli acquirenti di tecnologia una valutazione a 360 gradi dei punti di forza e di debolezza dei fornitori storici e potenziali.

Informazioni su Mindbreeze

Mindbreeze è un leader mondiale nell'intelligence aziendale potenziata dall'IA con sedi in Europa e negli Stati Uniti. Mindbreeze InSpire ridefinisce il modo in cui le aziende accedono alle informazioni e le utilizzano. Alimentata dall'IA all'avanguardia, Mindbreeze InSpire trasforma dati complessi in informazioni azionabili, collegando e analizzando ininterrottamente informazioni su vari sistemi.

Diversamente dalle soluzioni tradizionali, gli agenti AI di Mindbreeze forniscono informazioni estremamente pertinenti e sensibili al contesto, personalizzate in base alle esigenze aziendali specifiche, per un processo decisionale più intelligente e rapido. Grazie a capacità di integrazione impareggiabili, alla sicurezza dei dati e all'automazione come fattori fondamentali, Mindbreeze InSpire massimizza il valore dell'ecosistema informativo aziendale e al contempo promuove l'innovazione.

Mindbreeze, su cui fanno affidamento una miriade di player del settore e famosa per la sua tecnologia avanzata, è all’avanguardia nel rendere disponibili nuove dimensioni dell’intelligence aziendale.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.mindbreeze.com oppure seguire l'azienda su LinkedIn e X @Mindbreeze.

Contatto stampa

Mindbreeze

Britney Chandler

+1-312-300-6745

pr@mindbreeze.com





