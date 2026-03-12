MidOcean Energy (EIG) acquisirà da JERA un’ulteriore quota nel progetto Gorgon LNG; le parti valutano un’alleanza strategica

MidOcean Energy (“MidOcean”), un’impresa operante nel settore del gas naturale liquefatto (GNL) costituita e gestita da EIG, ha annunciato oggi di aver siglato accordi definitivi con JERA Co., Inc. (“JERA”) per l’acquisizione di JERA Gorgon Pty Ltd, titolare della quota dello 0,417% di JERA nel progetto Gorgon LNG. MidOcean, già partecipante al progetto Gorgon LNG, aumenterà così la propria quota nel progetto all’1,417%. L’ambito dell’operazione include anche la partecipazione dello 0,735% di JERA nel progetto Ichthys LNG. Previa soddisfazione delle relative condizioni sospensive, le quote in Gorgon e Ichthys saranno vendute a MidOcean; successivamente, la quota in Ichthys sarà trasferita – subordinatamente all’adempimento di ulteriori condizioni – a un partecipante preesistente nella joint venture del progetto Ichthys LNG.

L’acquisizione aumenta l’esposizione azionaria di MidOcean in un progetto nel settore GNL integrato, su larga scala e a lungo termine gestito da Chevron, rafforzandone ulteriormente il portafoglio di asset di produzione di alta qualità.

Contemporaneamente, MidOcean e JERA pianificano altre collaborazioni, esplorando potenziali operazioni e opportunità nel settore del GNL e in ambiti energetici contigui a livello globale, con l’obiettivo di sviluppare un’alleanza strategica. Ciò riflette l’obiettivo comune di perseguire una crescita disciplinata e di sbloccare ulteriori fonti di valore lungo l’intera filiera del GNL.

Il progetto Gorgon LNG sfrutta i giacimenti di gas Gorgon e Jansz-Io nel bacino di Carnarvon, al largo dell’Australia occidentale, e comprende tre treni di liquefazione con una capacità nominale totale di circa 15,6 Mtpa (milioni di tonnellate annue). Prevede la fornitura di gas per il mercato interno e la produzione di condensati, sostenuti da estese infrastrutture offshore e onshore sull’isola di Barrow.

Spiega R. Blair Thomas, presidente MidOcean e amministratore delegato EIG:

“Questa operazione porta avanti la strategia di MidOcean volta a costruire una società nel settore GNL su scala globale e diversificata, ancorata ad asset e controparti di alta qualità. L’ampliamento della nostra posizione in Gorgon migliora la qualità e la solidità del nostro portafoglio, espandendo al contempo la nostra esposizione azionaria in uno dei progetti GNL di riferimento per l’intero settore. Guardando al futuro, la collaborazione con JERA – che include la valutazione di possibile un’alleanza strategica – ci posiziona per perseguire ulteriori opportunità di alto livello in modo disciplinato e replicabile”.

Aggiunge De la Rey Venter, amministratore delegato MidOcean:

“L’acquisizione aggiunge volumi azionari incrementali non vincolati da contratti, aumentando la nostra capacità di ottimizzare il portafoglio e di catturare valore attraverso i cicli delle materie prime. Gorgon è un asset di alta qualità, capace di generare cash, con una lunga vita delle riserve e forti performance operative. Il rafforzamento del rapporto stretto con JERA aumenta inoltre la nostra capacità di creare ed eseguire varie operazioni nel settore globale del GNL”.

Conclude Ryosuke Tsugaru, direttore esecutivo senior e responsabile combustibili a basse emissioni di carbonio presso JERA:

“L’Australia rimane strategicamente importante per JERA in quanto fornitore affidabile e sicuro di GNL, e apprezziamo le partnership di lunga data che abbiamo stretto qui. Attraverso la costante ottimizzazione del nostro portafoglio stiamo rafforzando la capacità di sostenere la sicurezza energetica a lungo termine per l’Australia, il Giappone e l’intera regione. JERA guarda con fiducia all’opportunità di collaborare con MidOcean Energy lungo l’intera filiera del GNL”.

Le parti mirano a chiudere l’operazione durante il primo semestre del 2026, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura, incluse le approvazioni normative.

UBS e White & Case hanno operato, rispettivamente, in qualità di consulente finanziario e di consulente legale di MidOcean.

Informazioni su EIG

EIG è uno dei principali investitori istituzionali nel settore delle infrastrutture e dell’energia a livello internazionale, con 25,4 miliardi di dollari di capitali gestiti al 31 dicembre 2025. EIG è specializzata in investimenti privati in infrastrutture energetiche e correlate all’energia in tutto il mondo. Da quando è stata fondata, 43 anni fa, ha investito oltre 53,4 miliardi di dollari nel settore dell’energia tramite 425 progetti o aziende in 44 paesi in sei continenti. Figurano tra i clienti EIG molti dei più importanti piani pensionistici, società di assicurazioni, fondi di dotazione, fondazioni e fondi d’investimento sovrani negli Stati Uniti, in Asia e in Europa. EIG ha sede centrale a Washington, D.C. con sedi a Houston, Londra, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seoul.

Informazioni su MidOcean Energy

MidOcean Energy, un’impresa operante nel settore GNL creata e gestita da EIG, si impegna per sviluppare un portafoglio di prodotti e servizi GNL globale competitivo in termini di impronta di carbonio e costi, resiliente e diversificato, rispecchiando il convincimento di EIG che il GNL sia un elemento critico per un sistema energetico globale a bassa impronta di carbonio, sicuro e più competitivo. MidOcean Energy è guidata da De la Rey Venter, un veterano del settore in cui vanta 27 anni di esperienza e che ha ricoperto diversi incarichi esecutivi senior tra cui Direttore globale GNL presso Shell Plc.

