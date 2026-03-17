MidOcean Energy di EIG annuncia un primo aumento di capitale di 1,2 miliardi di dollari rispetto a una copertura di 1,0 miliardi di dollari

MidOcean Energy ("MidOcean" o la "Società"), una società di gas naturale liquefatto (GNL) costituita e gestita da EIG, ha annunciato oggi un aumento di capitale di oltre 1,2 miliardi di dollari.

Questo aumento di capitale include:

un impegno di 500 milioni di dollari da parte di Idemitsu Kosan, una società energetica globale molto apprezzata che vanta una presenza di lunga data nella catena di valore dell'energia; e

ulteriori impegni di 790 milioni di dollari da parte di investitori nuovi e già esistenti.

Questo rappresenta un importante traguardo nel programma di formazione del capitale di MidOcean e rispecchia l'interesse continuo da parte di investitori nuovi e già esistenti nei confronti della strategia della Società volta alla costruzione di una piattaforma GNL globale diversificata, resiliente e duratura.

Si sta registrando un ulteriore slancio da parte di nuovi investitori, attualmente in fase di finalizzazione delle pratiche. MidOcean continuerà a raccogliere capitali, con un obiettivo complessivo fino a 2 miliardi di dollari da nuovi investitori. La Società ha riscontrato un notevole interesse da parte di investitori alla ricerca di un'esposizione a lungo termine nel settore del GNL, sostenuta da fondamentali di domanda solidi, da una crescita limitata dell'offerta e dal ruolo del GNL nel garantire la sicurezza energetica e la transizione energetica. Gli eventi recenti non fanno che rafforzare la solidità della tesi di investimento di MidOcean.

De la Rey Venter, CEO di MidOcean, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Idemitsu Kosan in qualità di investitore strategico a MidOcean. Il successo di questo aumento di capitale costituisce una forte convalida della strategia di MidOcean, della sua base risorse e della pipeline di transazioni. Il livello di partecipazione da parte di investitori nuovi e della nostra base esistente di azionisti è un segnale di fiducia nei confronti della nostra strategia e nella nostra azienda. Siamo impazienti di accogliere altri investitori nell'azienda mentre ci indirizziamo alla fase di closing finale."

Avviso importante

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Informazioni su EIG

EIG è uno dei principali investitori istituzionali nel settore delle infrastrutture e dell’energia a livello internazionale, con 25,4 miliardi di dollari di capitali gestiti al 31 dicembre 2025. EIG è specializzata in investimenti privati in infrastrutture energetiche e correlate all’energia in tutto il mondo. Da quando è stata fondata, 43 anni fa, ha investito oltre 53,4 miliardi di dollari nel settore dell’energia tramite 425 progetti o aziende in 44 paesi in sei continenti. Figurano tra i clienti EIG molti dei più importanti piani pensionistici, società di assicurazioni, fondi di dotazione, fondazioni e fondi d’investimento sovrani negli Stati Uniti, in Asia e in Europa. EIG ha sede centrale a Washington, D.C. con sedi a Houston, Londra, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seoul.

Informazioni su MidOcean Energy

MidOcean Energy, una società attiva nel settore GNL costituita e gestita da EIG, lavora per costruire un portafoglio GNL globale diversificato, resiliente e competitivo in termini di costi e di emissioni di carbonio. Rispecchia la convinzione di EIG nel GNL in quanto elemento fondamentale per un sistema energetico globale a emissioni di carbonio più basse, concorrenziale e più sicuro. MidOcean Energy mantiene interessi diversificati nel GNL, tra cui in LNG Canada, Gorgon LNG, Pluto LNG, QCLNG e Peru LNG. La società è sotto la guida di De la Rey Venter, un veterano che opera da a 27 anni nel settore e che ha rivestito diversi ruoli dirigenziali senior, tra cui Global Head of LNG per Shell Plc.

Per maggiori informazioni, visitare il sito di MidOcean Energy, www.midoceanenergy.com oppure il sito di EIG, www.eigpartners.com .

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