Meta firma un accordo con AWS per alimentare l'intelligenza artificiale agentica sui chip AWS Graviton

Meta ha firmato un accordo per distribuire processori AWS Graviton su larga scala. L'accordo segna la notevole espansione di una collaborazione di lunga data tra le due aziende mentre Meta costruisce la sua prossima generazione di IA.

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L'implementazione inizia con decine di milioni di core Graviton, con la flessibilità di ampliare, mentre crescono le capacità di IA di Meta. L'accordo riflette un cambiamento in come viene creata l'infrastruttura: Mentre le GPU rimangono essenziali per addestrare grandi modelli, l'ascesa dell'IA agentica sta creando un'enorme domanda di carichi di lavoro che richiedono un'uso intensivo della CPU: ragionamento in tempo reale, generazione di codici, ricerca e orchestrazione di attività in più fasi. Graviton5 è realizzato appositamente per questi carichi di lavoro, dando a Meta il potere di gestirli in modo efficiente su larga scala.

I chip alimenteranno vari carichi di lavoro in Meta, tra cui il supporto delle attività dell'IA dell'azienda. Quelle attività richiedono un'infrastruttura in grado di gestire miliardi di interazioni, coordinando al contempo flussi di lavoro con agenti complessi e in più fasi, proprio il tipo di lavoro che richiede un uso intensivo della CPU per cui è stato progettato Graviton.

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