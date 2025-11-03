Giornale di Brescia
Merz Aesthetics® presenta la nuova siringa BELOTERO® che offre precisione, comfort e facilità d'uso maggiori

Merz Aesthetics, la più grande azienda al mondo nel settore dell'estetica medica, ha annunciato oggi il lancio di una nuova siringa per il suo marchio di acido ialuronico (HA) leader di categoria BELOTERO ®* . La nuova siringa è stata sviluppata in modo ergonomico per migliorare l'esperienza del trattamento, garantendo una migliore precisione, comodità e facilità d'uso. La nuova siringa verrà lanciata inizialmente in Europa, per ampliare quindi la propria presenza sui mercati globali.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251102311088/it/

"In quanto prima regione a presentare questa innovazione in anticipo rispetto all'espansione globale, sono orgoglioso di condividere questo traguardo entusiasmante per la storia di BELOTERO ® in quanto leader affidabile per i trattamenti all'acido ialuronico", ha affermato Gonzalo Mibelli, Presidente per la regione EMEA.

