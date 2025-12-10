Giornale di Brescia
Mercator Ocean International rende operativo il sistema di previsione oceanica basato sull'AI con GLONET, convalidato da OceanBench al NeurIPS 2025

Al NeurIPS 2025, uno dei congressi sull'intelligenza artificiale più importanti al mondo, Mercator Ocean ha presentato OceanBench, il primo benchmark aperto ideato per valutare i modelli di previsione oceanica basati sull'AI. Questo traguardo fa seguito alla pubblicazione il settembre scorso di GLONET, il modello basato sull'AI di Mercator Ocean. Insieme, OceanBench e GLONET rappresentano una fase decisiva per l'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle previsioni oceaniche operative, rafforzando la leadership europea nelle previsioni affidabili basate sull'AI su scala globale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251210019910/it/

OceanBench, evaluating AI Ocean Forecasts

Presentato da Anass El Aouni, Oceanografo e ricercatore nell'apprendimento automatico (ML), e da Quentin Gaudel, Architetto di sistemi ML, OceanBench stabilisce uno standard uniforme per valutare i modelli AI rispetto alle dinamiche oceaniche fondamentali.

