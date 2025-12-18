Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Mercans lancia la prima Workforce Management (WFM) and Leave Management Engine al mondo basata sull'IA

AA

Mercans, un leader globale nella tecnologia delle buste paga, nella gestione della forza lavoro e nelle soluzioni SaaS per le risorse umane, oggi ha annunciato il lancio del suo Workforce Management (WFM) and Leave Management Engine di nuova generazione (Motore per la gestione della forza lavoro e delle ferie) - la prima piattaforma al mondo in grado di valutare il tempo e i dati di frequenza non valutati rispetto a qualsiasi regolamento specifico del Paese e quadro normativo specifico del cliente , convertendoli in transazioni temporali valutate e pronte per il libro paga .

Questo motore innovativo trasforma radicalmente il modo in cui le organizzazioni gestiscono il tempo, la frequenza e le ferie a livello internazionale eliminando l'interpretazione manuale delle regole, i sistemi frammentari e le variazioni caratteristiche di ogni Paese.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Mohsin Khan
hello@mercans.com
Berkeley Square House, 2nd Floor, Berkeley Square, Londra, UK.



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario