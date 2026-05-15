Meiji Seika Pharma: risultati positivi da Integral-1, lo studio clinico di fase III su nacubactam, un nuovo inibitore delle β-lattamasi, nel trattamento delle infezioni del tratto urinario complicate o nella pielonefrite acuta non complicata...

Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (con sede a Tokyo; Presidente e Direttore rappresentante: Toshiaki Nagasato) oggi ha annunciato che i risultati dello studio Integral-1, uno di due studi clinici globali di fase III volti a valutare l'efficacia e la sicurezza del suo nuovo inibitore delle β-lattamasi nacubactam (codice di sviluppo: OP0595), sono stati pubblicati in The Lancet . L'articolo è intitolato “Efficacia e sicurezza di cefepime–nacubactam e aztreonam–nacubactam a confronto con imipenem–cilastatina nel trattamento delle infezioni del tratto urinario complicate o della pielonefrite acuta non complicata (Integral-1): uno studio clinico in doppio cieco, randomizzato di fase 3” ( https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(26)00596-9/fulltext )

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Meiji Seika Pharma Co., Ltd.

Hayato Okade

Project Manager, Nacubactam

pr-pharma@meiji.com





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