Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Meiji Seika Pharma investe in Lyric Bio per la produzione di immunoglobulina umana di prossima generazione

AA

Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (ufficio centrale: Chuo-ku, Tokyo, Presidente: Toshiaki Nagasato) ha annunciato oggi un investimento in partecipazioni strategiche in Lyric Bio, Inc. (ufficio centrale: San Carlos, USA, fondato dal CEO: Kayj Shannon e dalla Chief Scientific Officer Melanie Matheu).
Grazie a questo investimento, Meiji Seika Pharma desidera accelerare lo sviluppo di fase iniziale dell'innovativa piattaforma di Lyric Bio per la produzione di immoglobulina umana (IVIg), esplorare i metodi di produzione indipendenti dalla donazione e gettare le basi per una fornitura più resiliente e di alta qualità di prodotti terapeutici derivati dal plasma per soddisfare la crescente domanda globale.

Lyric Bio sta sviluppando una piattaforma di biofabbricazione di prossima generazione per la produzione di IVIg.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per ulteriori informazioni, contattare:
Sho Takahata
Ufficio di Boston ("START Office"), Meiji Pharma USA Inc.
E-mail: mpu.start@meiji.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario